Аграр: Развојни пут малих произвођача у Српској

Извор:
АТВ
08.11.2025
15:09
У новом издању 'Аграра' причамо о развојном путу младих произвођача у Републици Српској.
Какви су изазови и препреке на путу од њиве до сталне муштерије?
Сазнајемо како настају врхунски домаћи производи и брендови за понос.
Посјетили смо и плантажу бањалучког 'златног љешника'.
Доносимо најважније пољопривредне актулености и савјете.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
