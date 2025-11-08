Logo
Аграр: Развојни пут малих произвођача у Српској

Извор:

АТВ

08.11.2025

15:09

Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о развојном путу младих произвођача у Републици Српској.

Какви су изазови и препреке на путу од њиве до сталне муштерије?

Сазнајемо како настају врхунски домаћи производи и брендови за понос.

Посјетили смо и плантажу бањалучког 'златног љешника'.

Доносимо најважније пољопривредне актулености и савјете.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

