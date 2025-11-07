Logo

Бизнис клуб: Прпреке и рјешења привредног и трговинског сектора

Извор:

АТВ

07.11.2025

15:07

пр ид за бк
Фото: АТВ

У новом издању 'Бизнис клуба' разговарамо са Владимиром Гаком, предсједником Привредне коморе Војводине.

Сазнајемо како предузетници у Српској, упркос кризама, мањку радне снаге и све већим трошковима, и даље успијевају опстати.

О изузетним резултатима и позиционирању бање 'Мљечанице' на регионалну мапу здравственог туризма разговарамо са директором Дарком Бањцем.

Распитали смо се и како грађани БиХ највише штеде новац.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на гловалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

Large banner

Више из рубрике

Битно: Предизборна кампања

Емисије

Битно: Предизборна кампања

2 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Сент Андреја

1 д

0
Битно: Енергетске турбуленције у Српској

Емисије

Битно: Енергетске турбуленције у Српској

1 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Универзитет у Бањој Луци

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

17

09

Велики дио Бањалуке остаје без струје

17

05

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

17

01

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

16

57

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner