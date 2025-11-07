Бизнис клуб: Прпреке и рјешења привредног и трговинског сектора

Извор:
АТВ
07.11.2025
15:07
У новом издању 'Бизнис клуба' разговарамо са Владимиром Гаком, предсједником Привредне коморе Војводине.
Сазнајемо како предузетници у Српској, упркос кризама, мањку радне снаге и све већим трошковима, и даље успијевају опстати.
О изузетним резултатима и позиционирању бање 'Мљечанице' на регионалну мапу здравственог туризма разговарамо са директором Дарком Бањцем.
Распитали смо се и како грађани БиХ највише штеде новац.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на гловалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
