Побољшање услова становања за повратнике у Босанском Петровцу, уз подршку Српске

Извор:

СРНА

10.11.2025

14:20

Центар за подршку повратницима, у складу са Протоколом о подршци Републике Српске Босанском Петровцу, расписао је јавни позив за додјелу финансијске подршке повратничким домаћинствима ради побољшања услова становања.

У саопштењу из Центра наводи се да примјена овог програма представља још један корак у реализацији стратешке визије усмјерене на унапређење квалитета живота повратничких породица, стварање услова за одрживи повратак и останак становништва на својим огњиштима.

Центар ће пружати финансијску и материјалну помоћ за санацију, обнову и изградњу стамбених објеката, с циљем оснаживања породица које живе у повратничким срединама и охрабривања оних који планирају повратак.

"Обнова и реконструкција домова, као и стварање пристојних услова за живот, кључни су предуслов за развој и опстанак наше заједнице. Само ако повратници имају сигурност и стабилност, можемо очекивати да наш крај настави да живи, расте и развија се", наведено је из Центра.

Центар за подршку повратницима захваљује Републици Српској за континуирану подршку и разумијевање потреба повратника у Босанском Петровцу.

"Ова активност је само једна у низу којима Центар наставља да јача повратничку заједницу и ствара боље услове за живот у регији. Центар позива повратнике да се пријаве и искористе ову прилику за унапређење својих домаћинстава, јер сваки уређен дом значи стабилнију заједницу и јачу вјеру у будућност", наводе из Центра.

Тагови:

Bosanski Petrovac

povratnici

