Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је наредбу о помиловању десетина својих присталица оптужених за мијешање у америчке изборе 2020. године, рекао је адвокат за помиловање Ед Мартин.
- Ова прокламација окончава тешку националну неправду почињену над америчким народом након предсједничких избора 2020. године и наставља процес националног помирења - наводи се у документу који је Мартин објавио на "Иксу".
У наредби се помињу Трампов бивши адвокат и бивши градоначелник Њујорка Руди Ђулијани, бивши шеф кабинета Бијеле куће Марк Медоуз и бивши адвокат републиканске кампање Сидни Пауел. Према документу, помиловање се не односи на самог Трампа.
У августу 2023. године, тужилац округа Фултон Фани Вилис истраживала је наводе да се Трамп мијешао у предсједничке изборе у држави, након чега је изузета из случаја.
Тужилаштво је тврдило да је Трамп покушао да поништи резултате предсједничких избора 2020. године. Према информацијама тужилаштва, садашњи предсједник и његови помоћници дјеловали су у Џорџији, као и у другим савезним државама: Аризони, Мичигену, Новом Мексику, Висконсину и Колумбија дистрикту.
Подигнута је укупно 41 оптужница против 19 особа. Трампово суђење на суду у Џорџији било је заказано за октобар 2023. године, али је одгођено до даљег. Поступак је обустављен јер је Трамп постао предсједник САД.
Трампове присталице су упале у Капитол 6. јануара 2021. године како би спријечиле потврђивање резултата предсједничких избора из новембра 2020. Демократа Џозеф Бајден побиједио је тада на изборима.
