Никола Саркози излази из затвора

Телеграф

10.11.2025

13:49

0
Никола Саркози излази из затвора

Апелациони суд у Паризу усвојио је захтјев бившег француског предсједника Николе Саркозија, који служи затворску казну у затвору Ла Санте у Паризу, да буде пуштен на условну слободу.

Никола Саркози ће бити пуштен већ данас и стављен под судски надзор.

Телефон

Ауто-мото

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Подсјетимо, Саркози је од суда затражио да буде пуштен на условну слободу док чека жалбу, само неколико недјеља након што је почео издржавање петогодишње затворске казне за заверу ради прикупљања средстава за предизборну кампању из Либије.

У ранијем обраћању на саслушању путем видео-линка из затвора, Саркози је рекао је да ће поштовати сваку одлуку правосуђа, ако буде пуштен на слободу.

"Ја сам Француз. Волим своју земљу. Борим се да истина побиједи. Поштоваћу све обавезе које су ми наметнуте, као што сам увокек чинио", рекао је Саркози.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић Црнатку: Изабрао си да продајеш маглу, а та магла је лошијег квалитета од сарајевске

Говорећи о боравку у затвору, Саркози је рекао да је "заиста тешко, као што мора бити за сваког притвореника", и да је "исцрпљујуће".

Бивши конзервативни предсједник проглашен је кривим за недозвољено прикупљање средстава за кампању на предсједничким изборима 2007. године, које је добио од покојног либијског лидера Моамера Гадафија. Он је ослобођен свих осталих оптужби, укључујући оне за корупцију и примање незаконитог финансирања кампање.

Nikola Sarkozi

