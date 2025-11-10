Logo
Магарица Тинсел освојила ТикТок својим изгледом

10.11.2025

13:32

Фото: Printscren/TikTok/txpoitouguys

Магарци су познати по малом расту и краткој длаци, а њихов карактер понекад може да изненади. Неки магарци могу да буду добродушни, као што је магарац Пити који брине о својој слијепој пријатељици кобили, али има и оних који су својеглави и тешки. Иако је њихова тврдоглавост утемељена у жељи за опстанком, та карактеристика остаје присутна и у ситуацијама кад су потпуно збринути у погледу смјештаја и исхране.

Магарци су невјероватна створења и вриједне товарне животиње. Постоји 180 раса магараца широм света, а једна ретка раса има специфичне особине. У питању је поату магарац из Француске, висок 1,5 метра у раменима, са дугачком длаком налик дредовима због које подсјећа на мађарског пса комондора.

Поату магарци овако су описани у мемоарима краљевог саветника из 1717. године:

"У сјеверном Поатуу налазе се магарци високи као велике мазге. Готово су потпуно прекривени длаком дугачком пола стопе, са ногама и зглобовима величине коња за запреге.“

Сматра се да у свијету има мање од 500 поату магараца, а један власник дели снимке свог величанственог љубимца поатуа на ТикТок налогу @txpoitouguys.

Магарица Тинсел није само велика и длакава, већ је и увијек расположена за "разговор": и док се њен власник забављао снимајући је за ТикТок, Тинсел се оглашавала најјаче што је могла. Њен власник није могао ни ријеч да проговори, чак и да је хтио и може се рећи да га је чак уплашила, о чему је написао само ово:

"Моја душа напустила је моје тијело."

Трудница трудноћа

Друштво

Сви детаљи: Ко има право на рефундацију трошкова за пренатални тест у Српској

Гледаоцима дјелује невероватно начин оглашавања магарице Тинсел, али и њена величина није непримјетна, док се надвија над главом власника.

Пратиоци Тинсел на ТикТоку били су фасцинирани њеном невјероватном длаком: док су неки мислили да јој дневна тоалета тек предстоји, многи су већ знали да је то њен природан изглед пише Парадепетс.

@txpoitouguys Tinsel had thoughts on my content 😂😂. #texaspoitoudonkeys #poitoudonkey #donkeysoftiktok ♬ Calm and Peaceful Piano Solo Music(1444021) - Noru

Таг:

Магарац

