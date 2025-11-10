Сутра је најмоћнији дан у години: Ево шта треба да урадите

Извор:
Жена Блиц
10.11.2025
12:21
У уторак је 11. 11. и то је према нумерологији сасвим посебан дан. Шта се крије иза броја 11 па још када се он понавља два пута?
Нумеролози сматрају да је ријеч о најмоћнијем дану у години.
Нумерологија каже да је број 11 изузетно моћан број, односно комбинацију бројева 11 и 11 оцјењује као невјероватно моћан спој духовног буђења и моћних почетака - 11 је сам по себи број почетка, интуиције, преокрета.
11. новембар, нам удруженим дјеловањем "11 и 11" доноси снажну енергију да пробудимо у себи нове потенцијал, нову снагу да преокренемо живот или дођемо до значајних сазнања (поменуто духовно буђење) које нам може измијенити животни пут.
И што је изузетно важно, промјене које можемо да иницирамо најчешће су позитивне. Преокрети који могу да услиједе не превазилазе наше могућности него нам само дају шансу да искочимо из рутине и усудимо се да пожелимо и добијемо нешто више.
Према нумерологији, универзум нам 11.11. шаље поруку да обратимо пажњу на то шта нам говоре срце и душа. Вјерује се да је дан повољан за остварење жеља односно њихову јасну дефиницију. Проведите неколико минута (11) у медитацији да бисте пронашли разлоге зашто заиста желите оно што желите. То је моћан начин да се осигура реализација снова. Запитајте се шта вам је заиста потребно у животу, и доћи ћете до одговора. Потрудите се да своје жеље јасно дефинишете.
Сутра су и велике шансе да сретнемо "сродну душу", ово је дан сусрета љубавника који се сјајно разумију, а цијели новембар је иначе мјесец љубави.
На посебан 11.11. рођени су Леонардо Дикаприо и Деми Мур као и Нина Сеничар. Сматра се да особе рођене овог дана имају исту енергију као и магични бројеви њиховог рођења.
Број 1111 који се крије у сутрашњем датуму симбол је стварања, лидерства и изражавања свега скривеног у нама, наших могућности којих можда и нисмо свјесни.
