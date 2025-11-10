Logo
Сутра је најмоћнији дан у години: Ево шта треба да урадите

Извор:

Жена Блиц

10.11.2025

12:21

Коментари:

0
Сутра је најмоћнији дан у години: Ево шта треба да урадите

У уторак је 11. 11. и то је према нумерологији сасвим посебан дан. Шта се крије иза броја 11 па још када се он понавља два пута?

Нумеролози сматрају да је ријеч о најмоћнијем дану у години.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Регион

Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

Нумерологија каже да је број 11 изузетно моћан број, односно комбинацију бројева 11 и 11 оцјењује као невјероватно моћан спој духовног буђења и моћних почетака - 11 је сам по себи број почетка, интуиције, преокрета.

11. новембар, нам удруженим дјеловањем "11 и 11" доноси снажну енергију да пробудимо у себи нове потенцијал, нову снагу да преокренемо живот или дођемо до значајних сазнања (поменуто духовно буђење) које нам може измијенити животни пут.

И што је изузетно важно, промјене које можемо да иницирамо најчешће су позитивне. Преокрети који могу да услиједе не превазилазе наше могућности него нам само дају шансу да искочимо из рутине и усудимо се да пожелимо и добијемо нешто више.

Додик - интервју атв

Република Српска

Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику

Према нумерологији, универзум нам 11.11. шаље поруку да обратимо пажњу на то шта нам говоре срце и душа. Вјерује се да је дан повољан за остварење жеља односно њихову јасну дефиницију. Проведите неколико минута (11) у медитацији да бисте пронашли разлоге зашто заиста желите оно што желите. То је моћан начин да се осигура реализација снова. Запитајте се шта вам је заиста потребно у животу, и доћи ћете до одговора. Потрудите се да своје жеље јасно дефинишете.

Сутра су и велике шансе да сретнемо "сродну душу", ово је дан сусрета љубавника који се сјајно разумију, а цијели новембар је иначе мјесец љубави.

клјуц

Економија

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

На посебан 11.11. рођени су Леонардо Дикаприо и Деми Мур као и Нина Сеничар. Сматра се да особе рођене овог дана имају исту енергију као и магични бројеви њиховог рођења.

Број 1111 који се крије у сутрашњем датуму симбол је стварања, лидерства и изражавања свега скривеног у нама, наших могућности којих можда и нисмо свјесни.

новембар

