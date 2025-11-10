Logo
Large banner

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

Извор:

Крстарица

10.11.2025

10:12

Коментари:

0
Црква крст православље вјера
Фото: АТВ БЛ

Већина гријеши јер пост види као дијету. Прати се табела, мјери се уље, вага се риба. А духовна припрема остаје по страни. Божићни пост је вријеме када се не одричемо само хране, већ и лоших навика, оштрих ријечи, заборава на ближње. Прави пост почиње у срцу, не у тањиру.

Конкретни савјети:

Не мјери пост калоријама, већ тишином и искреношћу. Сваки дан одвоји 10 минута за молитву или тихо размишљање.

Грешке у посту нису само у тањиру. Оговарање, нервоза, заборав на ближње – то су прави „мрсни“ тренуци.

Алтернатива за оне који не могу да посте строго: Фокусирај се на духовни аспект – читање, помагање, тишина.

Полиција Србија

Хроника

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Не знаш кад се пости на води, кад на уљу? Понедјељком, сриједом и петком – на води. Уторком и четвртком – на уљу. Суботом и недјељом – дозвољена риба.

Најчешће дилеме пред Божићни пост:

Да ли је гријех ако не постим сваки дан?

– Не, али је важно да пост не буде само спољашњи – духовна намјера је кључна.

Могу ли да постим ако радим физички посао?

– Да, уз прилагођену исхрану и фокус на духовни аспект.

Шта ако заборавим да постим један дан?

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак

– Пост није такмичење – настави даље, са искреном намјером.

Да ли дјеца треба да посте?

– Не у пуном облику – али могу учити о тишини, захвалности и помагању.

Како да укључим породицу у пост?

– Заједнички оброци без телевизије, вечерња молитва, мали гестови доброте.

Божићни пост није изазов из кувара, већ позив на тишину, стрпљење и унутрашњу промјену. Ако ти се деси да погријешиш у јеловнику – није крај свијета. Али ако заборавиш зашто постиш, онда пост губи смисао.

илу-новац-27102025

Друштво

Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима

Права припрема за Божић почиње у срцу. Не мораш бити савршен, али можеш бити искрен. И то је најважније.

Подијели:

Таг:

Božićni post

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

Друштво

Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

30 мин

0
Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић

Тенис

Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић

33 мин

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Свијет

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

35 мин

0
Ефтихија и њена мајка

Свијет

Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

36 мин

0

Више из рубрике

Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак

Занимљивости

Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак

26 мин

0
Шта нам звијезде говоре за данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде говоре за данас?

2 ч

0
Коме су звијезде данас наклоњене?

Занимљивости

Коме су звијезде данас наклоњене?

3 ч

0
Узгојили главицу купуса од 57 килограма

Занимљивости

Узгојили главицу купуса тешку 57 килограма - ВИДЕО

16 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner