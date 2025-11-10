Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

Извор:
10.11.2025
Већина гријеши јер пост види као дијету. Прати се табела, мјери се уље, вага се риба. А духовна припрема остаје по страни. Божићни пост је вријеме када се не одричемо само хране, већ и лоших навика, оштрих ријечи, заборава на ближње. Прави пост почиње у срцу, не у тањиру.
Конкретни савјети:
Не мјери пост калоријама, већ тишином и искреношћу. Сваки дан одвоји 10 минута за молитву или тихо размишљање.
Грешке у посту нису само у тањиру. Оговарање, нервоза, заборав на ближње – то су прави „мрсни“ тренуци.
Алтернатива за оне који не могу да посте строго: Фокусирај се на духовни аспект – читање, помагање, тишина.
Не знаш кад се пости на води, кад на уљу? Понедјељком, сриједом и петком – на води. Уторком и четвртком – на уљу. Суботом и недјељом – дозвољена риба.
Најчешће дилеме пред Божићни пост:
Да ли је гријех ако не постим сваки дан?
– Не, али је важно да пост не буде само спољашњи – духовна намјера је кључна.
Могу ли да постим ако радим физички посао?
– Да, уз прилагођену исхрану и фокус на духовни аспект.
Шта ако заборавим да постим један дан?
– Пост није такмичење – настави даље, са искреном намјером.
Да ли дјеца треба да посте?
– Не у пуном облику – али могу учити о тишини, захвалности и помагању.
Како да укључим породицу у пост?
– Заједнички оброци без телевизије, вечерња молитва, мали гестови доброте.
Божићни пост није изазов из кувара, већ позив на тишину, стрпљење и унутрашњу промјену. Ако ти се деси да погријешиш у јеловнику – није крај свијета. Али ако заборавиш зашто постиш, онда пост губи смисао.
Права припрема за Божић почиње у срцу. Не мораш бити савршен, али можеш бити искрен. И то је најважније.
