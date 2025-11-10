Logo
10.11.2025

08:02

Шта нам звијезде говоре за данас?
Фото: Pixabay

ОВАН

Искористићете високу енергију за брзо завршавање пројеката. Романтичним гестом заузети ће показати партнеру да цијене његову подршку, а слободни би могли имати сусрет са неким из прошлости. Потребно вам је више сна.

БИК

Финансије се стабилизују, али будите опрезни код већих улагања. Искрен разговор са партнером рјешава нагомилану тензију у вези. Слободнима би неко ко им се допада могао показати више интересовања. Ојачајте имунитет.

БЛИЗАНЦИ

Комуникација са сарадницима је кључна, али избјегавајте површне пословне одлуке. Посветите више пажње партнеру и његовим потребама. Слободни би могли стећи ново познанство преко пријатеља. Потребан вам је мир.

РАК

Доносите важне одлуке које ће одредити наредне мјесеце у каријери. Заузети ће заједничке планове са партнером конкретизовати, а слободни би могли очекивати лијепе сусрете. Потребно вам је више одмора.

ЛАВ

Пројекти које сте започели коначно почињу да дају видљиве резултате. Унесите више забаве и спонтаности у ваш однос. Слободнима ће неко вратити вјеру у љубав ускоро. Енергија је стабилна.

ДЈЕВИЦА

Могуће су позитивне промјене у каријери, посебно у односима са надређенима. Покажите партнеру њежност, јер романтични гест доноси блискост. Слободни треба да изађу из зоне комфора. Смањите стрес.

ВАГА

Потребан је пословни баланс па се не трошите на конфликте. Комуникација и разумијевање су кључни за нови ниво ваше везе. Слободним звијезде доносе узбудљиве емоције. Будите физички активнији.

ШКОРПИЈА

Одличан период за нове пословне почетке и све самосталне пројекте. Однос са партнером постаје дубљи, а привлачност слободних је на врхунцу. Обратите пажњу на крвни притисак и смањите нездраве намирнице.

СТРИЈЕЛАЦ

Могућа су пословна путовања или пројекти који проширују ваше радне хоризонте. Ослободите се рутине и унесите авантуру у везу са партнером. Слободни би могли неко пријатељство ставити на виши ниво. Здравље вам је добро.

ЈАРАЦ

Постижете конкретне резултате за дугорочне пословне циљеве. Отвореност о осјећањима доноси нову димензију блискости. Могли бисте упознати особу која дијели Ваше амбиције. Порадите на имунитету.

ВОДОЛИЈА

Фокус је на тимском раду, кроз шта остварујете значајне кораке. Партнер цијени вашу оригиналност, а познанство слободних би могло прерасти у нешто више. Посветите се јоги или медитацији.

РИБЕ

Интуиција и креативност су наглашени, што помаже да направите искорак. Дијељење снова и планова доноси дубоку емотивну повезаност, а слободни би могли упознати особу привлачну на духовном нивоу. Здравље вам је одлично.

