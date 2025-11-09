Извор:
09.11.2025
09:31
Од недјеље, 9. новембра, три хороскопска знака улазе у осјетно мирнију и стабилнију животну фазу. Тог дана на небу се ствара снажан тригон између Сунца и Мјесеца, а овај складан астролошки аспект доноси равнотежу између срца и ума. Јача самопоуздање, враћа унутарњи мир и отвара врата позитивним промјенама.
За Ракове, Лавове и Стријелце, ова промјена доноси осјећај подршке и јасноће. Прошлост губи снагу, а поглед према будућности постаје све оптимистичнији. Осјећај свјетла и олакшања биће снажан, готово опипљив, преноси Индекс.
Ракови ће осјетити олакшање и смирење, као да се напокон стишава хаос који су проживљавали посљедњих седмица. Схватиће да су се неке ствари морале догодити управо онако како су се догодиле, и то прихватање донијеће вам мир.
Могуће је да ће им неко упутити њежну ријеч, пружити гест доброте или ће доживјети мали, али значајан успјех.
Лавовима ова промјена доноси нови талас самопоуздања. Тригон Сунца и Мјесеца помаже да се поновно усредсреде и препознају гдје треба усмјере своју енергију. Осјећај унутрашње снаге и јасноће постаје све израженији.
Ситуације које су се чиниле безнадежним сада изгледају као нове прилике. Вријеме је да се присјете ко су и колико су јаки.
Стријелци ће осјетити снажан повратак наде. Тригон Сунца и Мјесеца враћа оптимизам и ширу слику коју можда нису видјели у посљедње вријеме. Сада поновно знају што их води, а то је њихова вјера у срећу и смисао.
Учиће се свјесно удаљавати од негативних утицаја, и управо у томе проналазиће своју снагу.
Недјеља је дан када се све почиње враћати на своје мјесто. Бољи дани нису само близу, они су већ ту.
