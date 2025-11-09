Logo
Узгојили главицу купуса тешку 57 килограма - ВИДЕО

Извор:

anadolija

09.11.2025

18:22

Узгојили главицу купуса од 57 килограма
Фото: HILMI TUNAHAN KARAKAYA/ANADOLIJA

Производња купуса традиција је у многим крајевима свијета, а ово поврће најбоље успијева у умјереним, прохладним и влажним климама, са идеалним температурама између 15 и 18 степени.

У свијету, узгојем купуса најуспјешније се баве ратари у Њемачкој, Пољској, дијеловима Русије, сјеверним државама САД.

Док највеће главице произведене у БиХ не прелазе 7, а оне у Србији достижу и преко 12 килограма, у плодној Пасинлерској долини у турском граду Ерзуруму узгојена је главица купуса тешка невјероватних 57 килограма, пренијели су бројни медији.

И неке друге главице узгојене на овом локалитету биле су тешке скоро 50 килограма. Ријеч је о домаћем сјемену, које ратари не мијешају са увозним и које ће, како поручују, сачувати и за сљедећу сезону.

Наиме, у поменутој долини користе сјеме које потиче још од њихових дједова, старо више од 100 година. Сами га узгајају и чувају, откривајући да је у томе тајна квалитета њиховог купуса.

Циљ произвођача главице купуса од 57 килограма је да, у догледно вријеме, узгоји купус тежак 80 килограма те, ако га здравље послужи, и главицу од 100 килограма.

Подсјетимо, највећа и најтежа главица купуса на свијету тежила је 62,7 килограма, а произведена је на Аљасци, у августу 2012. године.

Највећа главица купуса узгојена на овим просторима, тежила је 12,5 килограма, а произведена је у Футогу, 2021. године.

У Фојници је прије 3 године узгојена главица купуса тешка 6,8 килограма.

