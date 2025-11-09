Logo
Да Вас није: Додику пришла удовица палог борца са јасном поруком

Стеван Лулић

09.11.2025

17:55

Додик са супругом погинулог борца
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран дружили су се у недјељу са грађанима Теслића.

У једном тренутку Додику је на улици пришла удовица погинулог борца која је за њега имала поруку.

"Да поздравим нашег предсједника. Ја сам жена, удовица, погинулог борца. Да Вам се захвалим, да Вас није ја не бих имала кров над главом", рекла је госпођа Додику и додала:

"И сад бих била подстанар".

Додик јој се захвалио на овим ријечима.

"Живио ти мени, и твоји сви", закључила је госпођа.

Милорад Додик

Теслић

