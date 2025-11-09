Logo
Светислав због саобраћајних казни морао да промијени исхрану

Светислав Благојевић Фрња
Фото: ТВ Палма плус

Светислав Благојевић Фрња (74) пензионер из Јагодине због бројних саобраћајних прекршаја, морао је да промијени и начин исхране, али и аутомобил.

Овај весели Јагодинац који пензионерске дане проводи дружећи се с пријатељима највише крај ријеке док пецају, испричао је своју муку коју је мучио неколико година.

"Имао сам 197 килограма, али сам функционисао. Крупан сам човјек, чврста грађа. Возио сам опел астру али никад нисам могао да се вежем. Како ћу - појас кратак! Не знам ни сам колико сам казни платио. Кад ме виде, зауставе ме - није везан појас, казна! Нема оправдања", прича Фрња, а преноси портал "ТВ Палма плус".

Ниједан други прекршај, каже, није направио - ни због прекорачење брзине, ни због непоштовања других прописа, само због појаса.

Како ни Законом о безбједности саобраћаја није био регулисан овај проблем, Благојевић је отишао код стручњака који се баве техничким прегледом возила.

"Чуо сам да има наставак за појас, да може да се продужи. Пробао сам и са тим, али десило се да сам платио казну и кад сам био сувозач", прича у даху Фрња.

Е, онда му је, како каже, пук'о филм.

"Ријешио сам да мало смршам и промијеним кола. Није ми било баш једноставно да купим други ауто, јер сам имао малу пензију. Али, како сам већ морао да скинем вишак килограма због здравља, мало сам трпио, уштедио сам новац на храни, продао сам стари ауто и купио цитроен ксантиу. Ауто је био полован, али је појас био довољно дугачак и за моју тадашњу килажу", наставља.

Сад има око 150 килограма.

"Боље се осјећам, здравље се поправило, а и комотно возим без страха да ће да ме казне - појас је подугачак и уредно га везујем", завршава он кроз осмијех.

