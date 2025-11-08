Ове марке аутомобила највише коштају возаче

08.11.2025
Поправке аутомобила у Њемачкој и другим земљама све су скупље, а најновије истраживање фирме Карлу, објављено у извјештају њемачког портала Финанзтип, открива које марке највише погађају џепове возача.
Резултати су јасни: њемачки произвођачи доминирају листом најскупљих сервиса.
Према подацима, BMW је најскупљи с просјечним трошком поправке од чак 1.140 евра. Слиједе га Ауди (989 евра) и Мерцедес (942 евра), док Volkswagen заузима четврто мјесто с 767 евра по поправци. Тек након њих долазе стране марке попут Форда, Hyundaija и Шкоде, док Опел затвара листу с најнижим просјечним трошком од 375 евра.
Гледајући појединачне моделе, доминација њемачких произвођача још је израженија. Првих осам мјеста заузимају искључиво њемачки аутомобили. На врху је BMW серије 5, чији власници у просјеку плаћају 1.525 евра за поправке. Ауди је заступљен с три модела – А1 (1.235 евра), А8 (1.200 евра) и Q3 (1.135 евра) – док се међу најскупљима налазе и Мерцедес ЦЛА, С-класа те ГЛЦ.
Искусни аутомеханичари знају боље од икога који аутомобили трају годинама, а који само празне новчанике. У новом виралном видеу ТикТок профила Eich Brothers Аутомотиве, неколико стручњака за поправке открило је моделе које никад не би препоручили ни најгорем непријатељу.
То су возила која се, према њима, најчешће појављују у сервисима или имају најгору репутацију међу механичарима. Два Chevroleva модела добила су највише критика.
„Имамо их у радионици готово сваки дан. Мотори им отказују, цури уље, проблеми не престају”, рекао је механичар Скот. Његов колега Garrett се сложио и додао да је и Шеви круз једнако лош избор.
Механичар Патрик подсјетио је на озлоглашени Форд Пинто из 1970-их.
„Стражњи дио имао је катастрофално лошу конструкцију. Кад би их неко ударио одострага, често би планули на цести”, рекао је.
Форд је, присјећа се, радије исплатио породицама жртава него што је одмах провео опозив. Иако то није сасвим тачно — фирма је 1978. покренула „добровољни опозив“ — репутација Пинтоа остала је непоправљиво нарушена.
Посебно упозорење постоји и за љубитеље Кије и Хјундајиа.
„Било која Киа или Хјундаји без продуженог јамства, не купујте, осим ако планирате купити и нови мотор. Или мјењач. Или обоје”, упозорио је АЈ.
Ове марке већ годинама имају проблема с мјењачима и моторима, а 2022. су Киа и Hyundai повукли више од 120.000 возила због квара на електронској пумпи за уље. Према часопису ГЕАРС, њихови А6 аутоматски мјењачи стварају проблеме још од 2009. године.
Механичар Холден не препоручује Југо.
„Никад нисам радио на Yugu, али све што сам чуо о њему било је катастрофално”, рекао је Холден, који је описао Yugo као „најгори ауто икада“.
Аутомобил који је производила Застава често се описивао као непоуздан и лоше састављен, а производња је угашена 2008. године. У 2016. години ТИМЕ га је уврстио на листу 50 најгорих аутомобила свих времена. Занимљиво, планира се повратак марке Yugo 2027. године.
Механичар Ty упозорава и на нове Фордове аутомобиле. „Ти модели имају троцилиндарске моторе с тзв. вет белт системом, погонским ременом који се налази унутар мотора и подмазује уљем. С временом се тај ремен троши и распада, а ситне честице завршавају у уљу, зачепљују канале и могу узроковати озбиљан квар мотора”, објашњава.
Форд је 2024. године повукао више од 100.000 возила Фокус и ЕкоСпорт управо због тог проблема. Квар доводи до наглог губитка притиска уља, а тиме и могућег гашења мотора у вожњи. Ипак, према британском BBC-jevom Вачдогу, Форд није пристао бесплатно поправити сва возила погођена кваром, преноси Дневно.
