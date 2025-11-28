Да ли ће се дешавање у НИС-у одразити на тржиште БиХ?

Извор:
Санкције Америке НИС-у увеле су Србију у период дугорочног ишчекивања због коначне одлуке Стејт департмента. Србија је припремљена и на најгоре сценарије, али јасно у Београду истичу да имају пуну подршку Мађарске.
„У сваком случају грађани Србије немају шта да брину захваљујући нашим мађарским пријатељима обезбједићемо пуну снадбјевеност наших грађана“, рекао је Александар Вучић, предсједник Србије
Поставља се питање како ће цјелокупна ситуација око НИС-а одразити на снадбјевеност наших простора. Тржиште нафте Републике Српске не би требало бити угрожено након што је Србија прешла на тихи режим рада. У случају да би све остало као до сад и Србија налазила нове добављаче, утицаји на тржиште БиХ би били минорни.
"Желим рећи грађанима да не треба да буду забринути. На пордручју републике српске не би требало да буде видљивог поремећаја у снадбјевању. Цијенимо да би се могли јављати проблеми у транспорту повећању трошкова транспорта", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
„Што се тиче тржишта Републике Српске оно несметано функционише јер знамо да је НИС снадбјевао 15 процената тржишта БиХ“. Логистика се преусмјерила на рафинерије у окружењу и након престанка испоручивања рафинерије из Панчева тржиште функционише несметано“, рекао је Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике.
Економиста Саша Грабовац каже да посљедице могу бити за раднике који раде у Нисовим фирмама, а њих је око 500.
"Посљедице могу бити за раднике којих има око 500 који раде у нисовим фирмама, односно гаспромовим фирмама у БиХ, тако да је за очекивати да би они могли остати без посла", рекао је економиста Саша Грабовац.
Аналитичар Небојша Обркнежев појаснио не види разлог да Стејт департмент не одобри НИС-у лиценцу за рад с обзиром на то да се увођење санкција до сада одлагало неколико пута, као и да је дошло до изузећа почетних санкција Росњефту у Немачкој до 29. априла.
„Уколико се лиценца и не одобри на примјер то иде директно на терет буџета Републике Србије а не грађана тако да се ту држава понијела изузетно јако и спремно ако говоримо економски и финансијски", каже Аналитичар Небојша Обркнежев .
Према мишљењу стручњака из групације за промет нафтом и нафтним дериватима ситуација око НИС-а могла је бити разријешена још раније да је Гаспром продао свој удио од 11,3 одсто акција.
„Колико видимо из медија ОФАК и Америка нису задовољни таквим исходом и по мом мишљењу најмање једна страна ће макар једна страна ће из свега овога изаћи незадовољна и погнуте главе", рекао је Ђорђе Савић предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике.
Подсјетимо, у уторак, 25. новембра, Вучић је нагласио је да рафинерија НИС-а још није угашена, али да је прешла на нижи режим рада, односно "тихи ход", и додао да ће доћи до потпуног заустављања рада рафинерије ако Србија не добије лиценцу од америчког ОФАК-а.
