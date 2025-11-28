Logo
Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

АТВ

28.11.2025

13:50

Фото: Срна
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац указао је данас да је "тројка" из Федерације БиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима су против структуре власти, покушавајући да добију симпатије бошњачке јавности.

Кошарац је навео на свом профилу на друштвеној мрежи Икс да је "тројка" из ФБиХ прије подне власт, а послије подне опозиција.

- Час ту тамо, час овамо. Знају ли гдје су? - упитао се Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Сташа Кошарац

