Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

Извор:
АТВ
28.11.2025
13:50
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац указао је данас да је "тројка" из Федерације БиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима су против структуре власти, покушавајући да добију симпатије бошњачке јавности.
Кошарац је навео на свом профилу на друштвеној мрежи Икс да је "тројка" из ФБиХ прије подне власт, а послије подне опозиција.
Фудбал
Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди
- Час ту тамо, час овамо. Знају ли гдје су? - упитао се Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Trojka iz FBiH je prije podne pozicija, a poslije podne opozicija. U odlučivanju su vlast, a pred mikrofonima su protiv strukture vlasti, pokušavajući da dobiju simpatije bošnjačke javnosti. Čas tu tamo, čas ovamo. Znaju li gdje su?— Staša Košarac (@StasaKosarac) November 28, 2025
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму