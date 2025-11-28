Комичан тендер ЦИК-а: Хоћемо паре, али не знамо ни ми за шта

Извор:
АТВ
28.11.2025
13:08
Коментари:1
Централна изборна комисија БиХ (ЦИК) 14. новембра 2025. године путем Портала јавних набавки Босне и Херцеговине објавила је позив за јавну набавку система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима.
О реализацији овог пројекта ЦИК је одлуку донијела још у октобру, а од тада (па чак и од прије) до данас, све што су успјели да ураде јесу, може се слободно рећи, комични покушаји да извуку паре.
БиХ
ЦИК диже цијену и мијења тендерску документацију за набавку изборних технологија
За шта - не знају ни они у ЦИК-у, те након низа измјена тендера и бројних основаних жалби, сада признају - "И ми треба да научимо шта тражимо путем тендера".
"Кад се заврши читава ова активност, да направимо један краћи програм едукације, прије свега наших чланова ЦИК-а, наших упосленика и тако даље са суштином те, да тако кажем, те тендерске документације, шта ми све тамо тражимо, да у неком наредном периоду идемо с том едукацијом, с упознавањем, са дисеминацијом тог цијелог процеса, јер се ради о јако обимној документацији која у многим стварима је непозната широј јавности", рекао је Суад Арнаутовић, члан Централне изборне комисије БиХ.
Управо у овој изјави Арнаутовића лежи сав бесмисао дјеловања ЦИК-а по поменутом питању. Замислите, траже да се тендер заврши до краја, да се потроше десетине милиона марака, па би у Комисији тек онда да се едукују о стварима на које су то потрошили народне паре.
БиХ
Три жалбе на набавку система за биометријску идентификацију бирача
За пројекат је заинтересовано 70 компанија, а неке још увијек имају право жалбе. Још један бесмисао је да су у ЦИК-у свјесни да би те жалбе могле да буду усвојене. Али, то им није битно - "само нам дајте народне милионе".
"И ако сутра буде замјерки, буде кривичних пријава, буде било чега чиме се и пријети, а и реализује према и члановима ЦИК-а, према нашим службеницима, желим да кажем да упркос институцијама ове државе, ми још увијек некако гурамо овом путу, на шта ће изаћи, још увијек је неизвјесно", признао је Жељко Бакалар, члан Централне изборне комисије БиХ.
Бакалар је због свега тога и закукао, те се пожалио на домаће институције, и, ништа чудно, похвалио странце.
"Нажалост, ми смо усамљени као институција. Имамо подршку великог дијела међународне заједнице, немамо подршку државе, немамо подршку Парламента, немамо разумијевање Савјета министара. Углавном, у овоме смо сами", каже Бакалар.
Међутим, Бакалар се не пита како је могуће да немају разумијевање домаћих институција када, како његов колега Арнаутовић признаје, ни сами не разумију шта заправо хоће.
Јасно је једино да овдје зна шта хоће њихов налогодавац Кристијан Шмит који је све и закувао, с обзиром да је највећи заговорник петљања у изборе у БиХ.
БиХ
Ко и зашто жели ирачки изборни сценарио у БиХ?!
Од измјена изборног закона до клаузуле да за потребе ЦИК-а одобрење финансија може да потписује замјеник министра без одобрења министра финансија – све је то Шмит већ направио. У ЦИК-у, су раширених руку дочекали одобрење више од 112 милиона марака народног новца, за који ни они не знају на шта ће и како да потроше. Али битно је да се троши.
Остало је да им Шмит још изабере извођача овог пројекта и можда чак покуша да наметне то да сви грађани морају гласати за неког од његових "фаворита". У том случају ЦИК не би морао ништа да ради.
До душе, не може се рећи да и сада ради нешто.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму