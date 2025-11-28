Logo
Кремљ: Корупцијски скандал потреса Украјину и подрива њен политички систем

Извор:

Sputnjik

28.11.2025

13:06

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Корупцијски скандал који потреса Украјину подрива политички систем земље и може довести до озбиљних последица, упозорио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући информације о претресима куће Андреја Јермака, шефа кабинета Владимира Зеленског.

„Политички и корупцијски скандал у Украјини сада потреса систем са свих страна“, нагласио је он.

Према његовим ријечима, посљедице ће, очигледно, бити веома негативне, тренутно је тешко предвидјети какве.

Ситуација за Украјину је веома озбиљна, закључио је он, пише Спутњик.

