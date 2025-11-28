Logo
Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

28.11.2025

12:52

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица
Фото: АТВ

Немили догађај, или како каже отац повријеђеног дечака, дивљачки напад испред Основне школе "Вук Караџић" јуче током великог одмора, када је његов син покушао да раздвоји децу у тучи, а родитељ другог ученика дотрчао је до улаза школе и физички напао више ђака ученика седмог разреда.

"Група дјечака је купила сендвиче, изашла испред, и онда је кренуло то њихово кошкање, а ја ово причам јер сам видио на видео надзору школе. Оно што је син испричао, а и сви дјечаци који су дали изјаве у СУП-у, све се поклапа. Тучу је почео дјечак из одељења мог сина, ударио је песницом свог друга у пределу главе, тај мали је посрнуо и кренула је туча. Мој син је скочио да их развади", каже Дамир Салковић, родитељ.

Отац дјечака стајао је, према његовим речима, на дну ограде.

"Растрчао се одозго и то се види на снимку и ударао је сву дјецу редом. Неке је бацао на аута, неке је само ударао и јдеца су падала као покошена. Кад је стигао до ове двојице, до мог сина, овог малог је неколико пута ударио, а мог малог ударио песницом у лице. На лијевој страни има прелом вилице и дијете ми је задржано у здравственом центру."

Наставнице и школски полицајац успјели су да зауставе тучу, а ово истиче, није први пут да дјечак који је почео тучу прави проблеме.

"Апелујем на МУП, Тужилаштво да видимо у чему је проблем у најбројнијој школи у Пазару. Моје дијете је добило песницу у главу зато што је раздвајало дјецу која се бију", каже Салковић.

Истиче да ће наставити борбу да отац који је напао дјецу одговара, чак и путем приватне тужбе коју ће поднијети. Истовремено, у саопштењу за јавност школе наводи се, између осталог, да је дошло до физичког сукоба у којем је учествовао ученик школе, отац и тетка ученика.

ОШ "Вук Караџић" предузимаће активности искључиво у оквиру законских овлашћења, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Протоколом о поступању у одговору на насиље, као и другим важећим правилницима који регулишу област заштите дјеце и безбједности у образовно-васпитним установама. У интересу заштите малолетника и очувања интегритета свих учесника, школа неће износити додатне детаље у јавност. За одрасле укључене у овом инциденту надлежна је ПУ Нови Пазар као и Тужилаштво, наводи се у саопштењу Школе "Вук Караџић", пише ртвнп.рс.

Туча

вршњачко насиље

