Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Д.Б. из Приједора ухапшен је јуче након што му је полиција током претреса просторија које користи пронашла 400 грама марихуане.

Осумњичени се терети да је починио кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

"Претресом стамбених просторија које користи осумњичени пронађена је и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана укупне бруто масе око 400 грама и дигитална вага", саопштено је из ПУ Приједор.

Из полиције додају да ће након комплетирања предмета против Д.Б. Окружном јавном тужилаштву Приједор доставити извјештај за почињено кривично д‌јело.