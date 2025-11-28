Logo
Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Извор:

АТВ

28.11.2025

12:50

Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге
Фото: ПУ Приједор

Д.Б. из Приједора ухапшен је јуче након што му је полиција током претреса просторија које користи пронашла 400 грама марихуане.

Осумњичени се терети да је починио кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

"Претресом стамбених просторија које користи осумњичени пронађена је и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана укупне бруто масе око 400 грама и дигитална вага", саопштено је из ПУ Приједор.

Hapsenje lisice

Хроника

Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

Из полиције додају да ће након комплетирања предмета против Д.Б. Окружном јавном тужилаштву Приједор доставити извјештај за почињено кривично д‌јело.

