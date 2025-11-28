Logo
Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

Курир

28.11.2025

Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одјељења за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су С. Р. (66) из Чачка, која се сумњичи да је вишегодишњом злоупотребом службеног положаја у Центру за социјални рад града Чачка, незаконито присвојила више од 5,3 милиона динара.

Сумња се да је С. Р., у периоду од 2015. до 2023. године, подизала новац са текућих рачуна већег броја корисника социјалне помоћи на основу овлашћења за исплату накнада за социјалну помоћ које је сама сачинила уносећи неистините податке да су је корисници социјалне помоћи за то овластили.

На овај начин је, како се сумња, противправно присвојила око 5.355.817 динара и оштетила већи број корисника социјалне помоћи за 3.306.637 динара, као и буџет Србије за 2.049.179 динара.

С. Р. је одређено задржавање до 48 часова и она ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело злоупотреба службеног положаја, бити приведена надлежном тужилаштву.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одјељења за борбу против корупције, настављају даљи рад на сузбијању корупције у Србији, пише Курир.

Крађа

Čačak

