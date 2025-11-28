Махмуљину ни трага ни гласа - сви упућују на Суд БиХ, гдје "немају информације"

Извор:
Глас Српске
28.11.2025
12:28
Коментари:0
Правосуђе БиХ и даље не зна гдје се налази Сакиб Махмуљин који се већ три године није јавио на издржавање осмогодишње казне затвора и очито никога, осим породица убијених Срба и не занима шта се дешава са злочинцима попут њега и гдје је залутала богиња правде када је ријеч о српским жртвама.
Након изрицања правоснажне пресуде Апелационог вијећа Суда БиХ 22. априла 2022. године због монструозних злочина над заробљеним српским цивилима, санитетским особљем и војницима на подручју Возуће и Завидовића 1995. године Махмуљину, команданту Трећег корпуса такозване Армије БиХ, губи се сваки траг, а ни Интерполова потјерница није помогла да се лоцира и приведе на издржавање казне.
Махмуљин је осуђен у априлу прије три године, а на издржавање казне позван је тек у новембру. У тих пола године утекао је наводно у непознатом правцу.
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила из Сребренице Бранимир Којић изјавио је Срни да Република Српска треба да заштити све Србе којим се суди пред Судом БиХ и спријечи свако ново рочиште док год Махмуљин не буде ухапшен и смјештен у затвор.
Он указује да Махмуљин и даље је на слободи, захваљујући прије свега Суду БиХ који је учинио све да га спаси дугогодишње робије коју је и те како заслужио.
"Према посљедњим информација до којих смо дошли, он се налази у Измиру и живи у викендици породице Изатбеговић. Прије годину дана су из Министарства правде рекли како Махмуљин није лоциран у Турској, а прве информације су биле да се он лијечи тамо!? Да ли је могуће да једна тако озбиљна држава као Турска не може да лоцира једног ратног злочинца", пита Којић.
Којић истиче да Махмуљин није вриједан да га ико штити јер му је мјесто иза решетака.
"Од чега ли болује, па му толико треба да се излијечи? Кукавичлук, страх и безобразлук, су неизљечиви. Ако Махмуљин болује од тога, неће га излијечити ни турски љекари. Не би нас чудило да је крвник пресадио косу, урадио пар пластичних операција и да се вратио у сарајевску џамахирију гдје ће бити инфилтриран у неке послове од којих ће да живи лагодно", нагласио је Којић.
Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић рекла је Срни да се очигледно ради о заташкавању како би се "случај Махмуљин" препусти забораву.
"Издата је и Интерполова потјерница, али Махмуљин није пронађен нити приведен на издржавање затворске казне. С обзиром на то да се федерални политичари хвале и сарадњом и родбинским везама са Турском, нисмо сигурни да се говори истина и да Суд БиХ и другу надлежни органи не знају гдје је осуђеник", каже Рајилићева.
Она наводи да нико у Републици Српској не вјерује да ће се овај ратни злочинац стварно наћи иза решетака.
"Напротив, при помену његовог имена у Федерацији БиХ говори се као о хероју и борцу за исламску БиХ. А то што је један народ у средњој Босни потпуно уништен, што је извршен геноцид на Србима, што су одсијецане српске главе ...Па, кога у Суду БиХ брига за то? Таква нам је за Србе правда у БиХ. По раду Суда БиХ испада да су за убиства Срба и уништење свега српско нико и не мора одговарати", истиче она.
Она наводи да је Махмуљин командовао Трећим корпусом такозване Армије БиХ у чијем саставу је била и злогласна јединица "Ел муџахедин" састављена од страних плаћеника и терориста који су починили најсуровије злочине над Србима са подручја средње Босне.
"Под његовом командом попаљено је и уништено све што се налазило српско у околини Завидовића, Жепча и Маглаја. Ни трага нема да је тамо било тридесетак српских села. Од свих страдања Срба у свим крајевима у БиХ, ово је био класични геноцид. Уништено све - цивили, војници, као и имовина, стока...Све је потпуно обрисано са лица земље", нагласила је Рајилићева.
Она указује да су најсвирепије злочине над Србима муџахедини чинили на подручју Озрена и Возуће.
"Заробљене Србе су мучили, пребијали, убијали и клали, а посебан им је ритуал био да заробљеницима одсијецају главе сјекирама. Било је заробљено и 11 жена које су држали у неком тору. О њиховом страдању и судбини мало се шта поуздано зна", истакла је Рајилићева.
Она каже да је Махумљин кажњен као за неку пљачку или као да је изазвао саобраћајни преступ.
"Још поразније и најтеже што вријеђа Србе, а посебно српске жртве јесте да се све вријеме Махмуљин бранио са слободе. И послије коначне, другостепене пресуде, пуштен је да се сам јави на издржавање казне", каже Рајилићева.
Она напомиње да је процес против Махмуљина трајао скоро деценију јер је прво рочиште било 2015. године.
С обзиром на то да у Суду БиХ раде судије и тужиоци који су у доба граћанског рата у БиХ били припадници бошњачких јединица, она је оцијенила да је мало ко вјеровао у непристрасност рада овог суда, а посебно да ће доћи до било какве адекватне пресуде.
"Тако је и било. Махмуљин је првостепеном пресудом пресуђен на срамних 10 година казне затвора. Другостепена и коначна пресуда била је још срамотнија и казна је скраћена на осам година", рекла је Рајилићева.
Она је истакла да ове пресуде представљају највећу срамоту и за правну струку, а нарочито за правосуђе БиХ.
Суд БиХ не зна гдје се Махмуљин налази нити је добио било какву информацију ни након Интерполове потјернице. Из Суда БиХ наводе да о Махмуљину не знају ништа ни у Интерполу, док су из турског Министарства правде саопштили да га нису успјели лоцирати у Турској.
Такође, из Суда БиХ нису запримили "обавјештење од НЦБ Интерпола о евентуалном лоцирању осуђеног Махмуљина".
Из Суда БиХ тврде да су, након издавања наредбе за расписивање међународне потјернице за Махмуљином, током прошле године предузимали законом предвиђене радње, укључујући и провјере да ли се осуђени налази на адреси пребивалишта.
"Суд БиХ се путем Министарства правде у Савјету министра обратио надлежним органима Турске са молбом у вези лоцирања и изручења осуђеног Махмуљина. Међутим добио је одговор турског Министарства правде да нису успјели лоцирати осуђеног Махмуљина у Турској", рекли су Срни у Суду БиХ.
Из Високог судског и тужилачког савјета БиХ су на питање Срне ко је у ланцу одговорности заказао да лица попут Махмуљина која су правоснажно осуђена напусте БиХ, одговорили да ова установа "нема надлежност да води евиденцију о конкретним предметима", те упутили на Суд БиХ.
На Суд БиХ су упутили и из Дирекције за координацију полицијских тијела.
"Упућујемо Вас да се за тражене информације обратите судском органу надлежном за предметни случај, конкретно Суду БиХ", наводи се у писаном одговору Срни из Дирекције.
Из Дирекције напомињу да је расписивање потјернице или објаве прописано Законом о кривичном поступку БиХ, односно идентично као и законима ентитета и Брчко дистрикта, гдје издавање потјернице наређује суд, односно управник установе у којој издржава казну у случају бјекства.
"Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ, Сектор за међународну оперативну полицијску сарадњу, Одсјек НЦБ Интерпол Сарајево, по пријему такве наредбе и уколико су испуњени сви неопходни критеријуми прописани Интерполовим правилницима и Статутом, без одлагања расписује међународну потјерницу за траженом особом, док се информације које се размјењују каналима Интерпола намијењене искључиво за употребу полиције и правосуђа", указали су из Дирекције, пише Глас.
