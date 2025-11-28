Лажни Бред Пит завео па опељешио пензионерку

Извор:
Агенције
28.11.2025
12:17
Коментари:0
Пензионерка из Швајцарске била је увјерена да је у вези с Бредом Питом.
Преваранту је уплатила скоро 100.000 долара. Чак је и отпутовала у Сједињене Америчке Државе, гдје је провела три седмице сама у хотелској соби чекајући да се славни глумац појави.
Друштво
Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године
Жена која се представља као Патрициа је навела да је све почело у мају 2024. године, када је запратила Инстаграм профил Бреда Пита и примила поруку од некога ко је тврдио да је његов менаџер.
Особа ју је питала да ли би пристала да разговара директно с глумцем, на шта је она пристала.
"Почели смо нормално комуницирати, као двоје људи који се сретну на врло лијеп начин", казала је.
Додала је да су се наставили дописивати и да јој је он на крају "признао" да је воли.
"Постављао ми је много питања о томе како се осјећам, какве ствари ми се допадају, како гледам на живот, а онда ми је једног дана признао да је заљубљен у мене", рекла је за "Мисе Ау Поинт".
Преварант ју је замолио да никоме не говори о њиховој вези. Он је тврдио да му мора уплатити новац како би се упознали.
"Драга, мој менаџмент тражи 50.000 долара", написао је и додао да је то уобичајена цијена за све оне који га желе упознати.
Хроника
Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона
Она је најприје ово одбила, али је касније саму себе увјерила да би то могло бити легитимно.
"Помислила сам: 'Па можда напросто тако раде ствари...'. Никада прије нисам била у контакту с глумцем", рекла је.
Послала му је 30 па 20 хиљада долара.
Када се прави Бред Питт појавио на Филмском фестивалу у Венецији, надала се да ће јој се сан коначно остварити.
Спаковала се и чекала је позив да му се придружи. Но, то се никада није догодило. Преварант јој је послао цвијеће и поруку: "Волим те пуно, душо. Једва чекам да проведем остатак живота с тобом, Пит".
Након првих уплата, било јој је све теже да одустане. Преварант је тражио 10.000 долара за наводне медицинске трошкове, а затим још 10.000 долара. Након тога јој је предложио да се упознају у САД.
Отпутовала је у Лос Анђелес. Међутим, на крају је сама провела три седмице у хотелу. Послала му је додатних 20.000 долара прије него што се вратила кући.
Србија
Језив снимак урушавања пута у Крагујевцу: Клизиште носи све
Када се вратила у Швајцарску, видјела је на причу о Францускињи која је једном преваранту уплатила 830.000 долара јер је била увјерена да је он Бред Пит. Тек тада је схватила да је и сама постала жртва преваре. Све је пријавила полицији. Рекла им је да му је укупно уплатила скоро 100.000 долара.
"То је неописива срамота. Провела сам скоро годину дана у вези која није постојала. Запитате се: 'Како сам могла бити тако искориштена?'", рекла је.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму