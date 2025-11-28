Logo
Поново у прекиду саобраћај за теретна возила преко Романије

28.11.2025

12:06

Поново у прекиду саобраћај за теретна возила преко Романије

Због интензивног снијега поново је у прекиду саобраћај преко Романије за сва теретна возила са приколицом, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Срспке.

Из АМС-а напомињу да се на дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја саобраћај одвија успорено.

У нижим предјелима, коловози су претежно мокри и клизави, па се возачима скреће пажња и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима.

policija rs 3

Друштво

Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године

Из АМС подсјећају на обавезу посједовања зимске опреме.

