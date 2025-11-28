Logo
Сијарто: Мир могуће постићи само кроз дипломатију

СРНА

28.11.2025

12:29

Фото: АТВ

Мир се може постићи једино кроз преговоре и дипломатију, истакао је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је уз видео-снимак на којем је приказан у разговору са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом написао да затварање дипломатских канала значи одустајање од наде за мир.

mahmuljin1

БиХ

Махмуљину ни трага ни гласа - сви упућују на Суд БиХ, гдје "немају информације"

Алудирајући на сукоб у Украјини, Сијарто је нагласио да Мађарска већ готово четири године досљедно стоји на страни мира.

