Да ли су бамбусове скеле криве за смртоносни пожар у Хонг Конгу?

Док се ватрогасци у Хонг Конгу и даље боре са једним од најтежих пожара који је захватио стамбени комплекс у том граду и однео више од 50 живота, стручњаци анализирају шта је довело до тако брзог разбуктавања ватре. Узрок пожара још није потврђен, али бамбусове скеле су у фокусу истраге.
Драгоцјена традиција изгледа одлази у историју због небезбједности.
Стамбене куле у Хонг Конгу, које је захватио велики пожар, биле су окружене древним грађевинским материјалом познатим свима који су провели бар неко вријеме у једном од најгушће насељених урбаних центара на свијету.
Готово је немогуће шетати се улицама Хонг Конга и не видјети зграде окружене бамбусовим скелама – грађевинским материјалом који је познат по својој флексибилности, ниској цијени и одрживости.
Бамбусове скеле датирају још из времена династије Хан, пре око 2.000 година, и коришћене су за изградњу неких од највиших и најзначајнијих небодера у граду – попут седишта HSBC-а Нормана Фостера.
Иако се сматра драгоцјеном традицијом Хонг Конга, недавно је привукла пажњу због тога што је запаљива и склона пропадању током времена и то упркос томе што су овакве катастрофе изузетно ретке у том граду, који има високе стандарде када је у питању безбједност зграда – захваљујући висококвалитетној градњи и строгом спровођењу грађевинских прописа.
Узрок пожара у округу Таи По још није познат, али су власти ухапсиле три особе повезане са грађевинском компанијом оптужене за "груби немар". У вријеме пожара, стамбени комплекс је био у фази реновирања, окружен бамбусовим скелама и заштитном мрежом.
"Бамбус је дефинитивно запаљив материјал. Ово је веома сушна сезона у Хонг Конгу, тако да је вјероватноћа паљења овог бамбуса веома велика. Када се једном запали, ватра се шири изузетно брзо", рекао је Синјан Хуанг, ванредни професор на Одсјеку за грађевинску средину и енергетско инжењерство Политехничког универзитета у Хонг Конгу.
Бамбусове скеле су такође "вертикално оријентисане, тако да се ватра у основи шири без икаквог отпора", додао је професор.
Званичници су додали да сумњају да и други грађевински материјали пронађени у згради – укључујући заштитне мреже, платно и пластичне цераде – нису испуњавали безбједносне стандарде.
Полиција је видјела назив грађевинске компаније на запаљивим полистиренским плочама које су ватрогасци пронашли како блокирају неке прозоре у стамбеном комплексу. Директор ватрогасне службе рекао је да је присуство тих плоча "неуобичајено".
Власти сада истражују да ли су полистиренске плоче и други запаљиви материјали могли допринијети ширењу пожара.
Ове године се интензивирала дискусија о будућности бамбусових скела. Биро за развој Хонг Конга недавно је објавио да ће 50 одсто нових јавних грађевинских пројеката, изграђених од марта па надаље, морати да користи металне скеле како би се "боље заштитили радници" и ускладили са модерним грађевинским стандардима у напредним градовима.
Према подацима Министарства рада Хонг Конга, од јануара 2018. до августа 2025. године, догодила су се 24 смртна случаја која се доводе у везу са бамбусовим скелама, иако је већина смртних случајева настала због небезбједности радника.
Међутим, у октобру се једна зграда која је била окружена бамбусовим скелама запалила у централном пословном округу Хонг Конга. Након тога, власти су саопштиле да нису видјеле никакве очигледне структурне опасности када су прегледале локацију, али су навеле да је у току истрага како би се утврдило да ли су сви грађевински материјали били у складу са стандардима.
Грађевински стручњаци широм свијета могу бити збуњени зашто Хонг Конг – велики финансијски центар – није раније постепено укинуо бамбус у грађевини.
Хаштаг "Зашто Хонг Конг и даље користи бамбусове скеле" постао је популаран на кинеској друштвеној мрежи Веибо, а многи су позвали градску владу да слиједи примјер власти континенталне Кине – које су забраниле употребу бамбусових скела 2022. године.
Међутим, повлачење бамбусових скела изазвало је реакцију локалног становништва, од којих су многи истакли да је техника културно наслеђе које треба очувати.
Скеле су свуда присутне на улицама, упечатљив визуелни додатак готово сталној градњи и обнови која је деценијама дефинисала карактер Хонг Конга.
Неки грађевински радници и синдикати такође су оспорили идеју да је бамбус небезбједан, указујући на строге безбједносне прописе.
Сви пројекти бамбусових скела су по закону обавезни да прате владине смернице које се редовно ажурирају. Оне одређују дебљину бамбуса, минималну чврстоћу најлонских трака које се користе за везивање платформи, правилан размак између стубова и многе друге детаље.
Међу овим правилима је и захтјев да све заштитне мреже, цераде и лимови који се користе за покривање фасада зграда "треба да имају одговарајућа својства отпорна на ватру у складу са признатим стандардом", наводи се у закону.
Док се истрага наставља, професор Хуанг истиче да је почетни узрок пожара мање важан од спољних фактора који су омогућили да се мали, изоловани пламен прошири на седам зграда и убије десетине људи, пише РТС.
