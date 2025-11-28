Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД

Извор:
Агенције
28.11.2025
12:34
Био бих веома срећан уколико би се мировни преговори одржали у Будимпешти, поручио је председник Русије Владимир Путин на састанку са премијером Мађарске Виктором Орбаном.
"Ако наши преговори доведу до тога да Будимпешта буде платформа за преговоре, био бих веома срећан због тога и желио бих да вам се захвалим на спремности да помогнете", рекао је Путин.
Путин је рекао Орбану да је Трамп предложио да се самит Русија-САД одржи у Будимпешти.
"Био је то Доналдов приједлог. Одмах је рекао: "Имамо добре односе са Мађарском. Ви и Виктор имате добре односе, а и ја такође. Предлажем ову опцију", објаснио је руски лидер.
