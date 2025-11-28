Logo
Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД

Извор:

Агенције

28.11.2025

12:34

Коментари:

0
Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД
Фото: Таnjug

Био бих веома срећан уколико би се мировни преговори одржали у Будимпешти, поручио је председник Русије Владимир Путин на састанку са премијером Мађарске Виктором Орбаном.

"Ако наши преговори доведу до тога да Будимпешта буде платформа за преговоре, био бих веома срећан због тога и желио бих да вам се захвалим на спремности да помогнете", рекао је Путин.

Путин је рекао Орбану да је Трамп предложио да се самит Русија-САД одржи у Будимпешти.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мир могуће постићи само кроз дипломатију

"Био је то Доналдов приједлог. Одмах је рекао: "Имамо добре односе са Мађарском. Ви и Виктор имате добре односе, а и ја такође. Предлажем ову опцију", објаснио је руски лидер.

Владимир Путин

