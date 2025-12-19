Детаљи тешког судара у Приједору: Повријеђени возач и малољетник

Извор:
СРНА
19.12.2025
17:29
Коментари:0
Возач и малољетно лице тешко су повријеђени у саобраћајној незгоди у мјесту Орловци на магистралном путу Приједор-Бањалука у којој су учествовала два возила, речено је у Полицијској управи Приједор.
Портпарол Полицијске управе Приједор Звездана Алендаревић рекла је да је возач превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске.
Хроника
Саобраћајка у Приједору, на терену полиција и ватрогасци
Саобраћајна незгода догодила се око 16.00 часова.
У току је увиђај.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму