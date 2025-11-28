Фонд ПИО: Могућа обустава исплата, чак и захтјев за поврат

Аутор:Стеван Лулић
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске упозорио је студенте кориснике породичне пензије да имају рок до 20. децембра да доставе потврде о редовном школовању.
Подсјећају да је ово још једна могућност да се тражени документи доставе, након што су претходно били у обавези да то ураде до 25. октобра.
"Закључно са 25. октобром од укупно 486 студената који студирају у Републици Србији, потврду о редовном школовању није доставило 322 или 66,26% студената", кажу у Фонду ПИО.
С обзиром на то да одређене високошколске установе у Србији нису радиле до тог датума, рок је продужен до 25. новембра.
Међутим, сада је тај рок додатно помјерен.
"У продуженом року закључно са 25. новембром потврду је доставило 199 или 61,8% студената док и даље 123 или 38,2% студената који су корисници права на породичну пензију није доставило потврду о редовном школовању", појашњавају у Фонду.
У циљу провјере постојања евентуалних проблема, контактирао Фонд је све високошколске установе у Србији из којих још увијек нису достављене потврде из којих су у Студентској служби потврдили да несметано раде у пуном капацитету и издају потврде о редовном школовању.
"То јасно указује да препреке за издавање потврда о редовном школовању у продуженом року до 25. новембра нису постојале, те да њихово изостављање зависи искључиво од студената корисника права на породичну пензију према тој обавези", кажу даље у Фонду.
Подсјећају да су потврде обавезне за све кориснике породичне пензије – студенте узрасне доби од 19 до 26 година.
"Корисници са пребивалиштем ван Републике Српске су дужни да доставе потврду у надлежну филијалу Фонда, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида. Недостављање потврде о редовном школовању у предвиђеном року сматраће се да дијете – корисник породичне пензије више није на редовном школовању, након чега ће се извршити обустава исплате породичне пензије", истиче се у обавјештењу.
Упозоравају да је могућа обустава исплата, па чак и потраживање поврата уколико се ови услови не испуне.
"За достављене потврде Фонд, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру њихове исправности код високошколске установе као издаваоца документа. За све студенте који не доставе потврду о редовном школовању најкасније до 20. децембра када је планирана обрада децембарске пензије Фонд ће обуставити даљу исплату и истовремено у складу са прописима покренути регресни поступак за поврат исплаћених средстава за новембарску пензију", закључују у Фонду ПИО.
