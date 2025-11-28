Logo
Large banner

Да ли постоји веза између зрачења мобилних и рака?

Извор:

Танјуг

28.11.2025

14:08

Коментари:

0
mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona
Фото: Pexels

Француски истраживачи из националне агенције за храну и животну околину упозорили су да, иако не постоји веза између таласа које емитују мобилни телефони и појаве канцера, ипак савјетују опрез приликом њиховог кориштења, посебно када су у питању дјеца.

Француска агенција за храну, животну околину и безбједност здравља (АНСЕС) испитала је 250 научних студија које су се бавиле овим питањем и дошла до закључка да не постоји повезаност између радио-таласа којима су изложени корисници мобилних телефона и развоја канцера. Агенција је, ипак, савјетовала опрез код кориштења ових уређаја, посебно када се ради о дјеци која их све чешће користе.

voznja telefon volan

Наука и технологија

Шта вам највише троши батерију на телефону

„Фокусирали смо се на радио таласе које користе средства комуникација као што су ТВ, радио и мобилна телефонија, а не на ниске фреквенције које емитују водови високе волтаже”, казао је званичник агенције АНСЕС, Оливије Меркел.

Он је додао да је то питање јавног здравља, пошто су сви изложени овим појавама, при чему 98 одсто старијих од 12 година користе мобилне телефоне чија се технологија убрзано развија увођењем 4Г и 5Г мрежа.

АНСЕС је анализирао 250 од хиљаду најновијих епидемиолошких и токсиколошких студија које нису показале везу између мобилних уређаја и канцера, док су нека од експерименталних истраживања показала да долази до промјена у ћелијама, али да су оне пролазне, јер чим престане изложеност зрачењу телефона, оне се обнове.

Научници ове агенције ипак упозоравају да то не значи да неке будуће студије неће указати на нове елементе, па је стога, посебно с обзиром на веома убрзан развој мобилне технологије и коришћење 4Г и 5Г мрежа, неопходан опрез, посебно код дјеце.

ајкула

Свијет

Ајкула усмртила жену

Они су указали и да коришћење слушалица смањује директну изложеност зрачењу, посебно у градовима, али су позвали на константан опрез и редовно праћење изложености популације овим појавама

Подијели:

Тагови:

zračenje

Мобилни телефон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

БиХ

Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

1 ч

0
Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

Фудбал

Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

2 ч

0
Сутра постепено разведравање

Друштво

Сутра постепено разведравање

2 ч

0
Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Сцена

Нивес Целзијус показала нову тетоважу

2 ч

0

Више из рубрике

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Здравље

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

4 ч

0
Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Здравље

Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

5 ч

0
Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

Здравље

Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

5 ч

0
У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција

Здравље

У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner