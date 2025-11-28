Да ли постоји веза између зрачења мобилних и рака?

Извор:
Танјуг
28.11.2025
14:08
Коментари:0
Француски истраживачи из националне агенције за храну и животну околину упозорили су да, иако не постоји веза између таласа које емитују мобилни телефони и појаве канцера, ипак савјетују опрез приликом њиховог кориштења, посебно када су у питању дјеца.
Француска агенција за храну, животну околину и безбједност здравља (АНСЕС) испитала је 250 научних студија које су се бавиле овим питањем и дошла до закључка да не постоји повезаност између радио-таласа којима су изложени корисници мобилних телефона и развоја канцера. Агенција је, ипак, савјетовала опрез код кориштења ових уређаја, посебно када се ради о дјеци која их све чешће користе.
„Фокусирали смо се на радио таласе које користе средства комуникација као што су ТВ, радио и мобилна телефонија, а не на ниске фреквенције које емитују водови високе волтаже”, казао је званичник агенције АНСЕС, Оливије Меркел.
Он је додао да је то питање јавног здравља, пошто су сви изложени овим појавама, при чему 98 одсто старијих од 12 година користе мобилне телефоне чија се технологија убрзано развија увођењем 4Г и 5Г мрежа.
АНСЕС је анализирао 250 од хиљаду најновијих епидемиолошких и токсиколошких студија које нису показале везу између мобилних уређаја и канцера, док су нека од експерименталних истраживања показала да долази до промјена у ћелијама, али да су оне пролазне, јер чим престане изложеност зрачењу телефона, оне се обнове.
Научници ове агенције ипак упозоравају да то не значи да неке будуће студије неће указати на нове елементе, па је стога, посебно с обзиром на веома убрзан развој мобилне технологије и коришћење 4Г и 5Г мрежа, неопходан опрез, посебно код дјеце.
Они су указали и да коришћење слушалица смањује директну изложеност зрачењу, посебно у градовима, али су позвали на константан опрез и редовно праћење изложености популације овим појавама
