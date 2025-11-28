Шта вам највише троши батерију на телефону

Извор:
Између растуће потражње за апликацијама које покреће вјештачка интелигенција, увијек укључених екрана и чипова гладних енергије, чак и најефикаснијим телефонима батерија истекне прије краја дана.
Произвођачи раде на томе да оптимизују потрошњу енергије - видимо рано усвајање силицијум-карбонских батерија, паметнијег софтвера за управљање напајањем и бржих система пуњења захваљујући којима ваш телефон може дуже да се користи "у цугу".
Ипак, ако не обраћате пажњу на то како га заправо користите, све ове иновације вас неће спасити од поподневне панике због празне батерије.
Дакле, како данас заиста извући максимум из батерије свог телефона, без обзира да ли користите врхунски Galaxy или Редми средње класе? Испоставило се да неколико подешавања може много да значи.
Најгори непријатељи вашег телефона често су апликације које ни не видите. Друштвене мреже, фитнес трекери, па чак и тастатура могу тихо да празне батерију у позадини. Зароните у статистику потрошње батерије (налази се у Подешавања > Батерија) и идентификујте шта највише троши енергију. Онемогућите позадинску активност за све што није неопходно.
Такође, пажљиво погледајте услуге аутоматске синхронизације као што су Gmail, апликације за календар и складиштење у клауду. Ако ваш телефон вибрира сваких пет минута због новог ажурирања, велике су шансе да такође троши енергију у позадини. Смањите учесталост синхронизације или је потпуно искључите за мање битне апликације.
Екран вашег телефона је врло често највећи потрошач батерије. За уређаје са АМОЛЕД панелима, коришћење екрана може чинити више од 50% укупне потрошње батерије. Користите адаптивно освјетљење, а не ручно, како би систем могао да оптимизује на основу услова освјетљења у реалном времену.
И док 120Hz стопе освежавања изгледају сјајно, закључавање на 60Hz када не играте игрице или не скролујете кроз садржај са високим бројем фрејмова може продужити трајање батерије за чак неколико сати.
Такође, тамни режим је више од естетике. На ОЛЕД екранима, он штеди енергију искључивањем појединачних пиксела. Коришћење праве црне позадине и омогућавање тамних тема на цијелом систему може да извуче ту додатну ефикасност, преноси сајт Gizmochina.
Већина паметних телефона сада има неку врсту заштите здравља батерије, било да је то "Оптимизовано пуњење" на iPhone уређајима или "Заштита батерије" на Андроидима. Ови системи одлажу пуњење изнад 80–85% док вам заиста не затреба пуна батерија, што помаже у очувању њеног дугорочног здравља. Уверите се да је та опција укључена.
Ако ваш телефон то подржава, бежично пуњење или дељење енергије је практично, али нешто мање ефикасно. Држите се пуњења путем кабла када сте код куће или за радним столом. Осим ако нисте у журби, избјегавајте стално брзо пуњење. Одлично је за хитне случајеве, али спорије пуњење генерише мање топлоте и узрокује мање хабања током времена., пише Б92.
