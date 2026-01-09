Logo
Револуционарни искорак: Руски стручњаци први пут управљали даљински дроновима изнад Антарктика

Спутник Србија

09.01.2026

20:29

Стручњаци Центра за управљање летовима из Ижевска први пут су успели да даљински, са територије Русије, управљају беспилотним системима ЗАЛА-16 изнад Антарктика.

Револуционарни технолошки искорак начињен је у у оквиру 71. Руске антарктичке експедиције у станици „Мирни“.

Беспилотна летелица ЗАЛА Т-16, док је спроводила програм научног мониторинга изнад Антарктика дошла је под директну контролу оператера из Центра за контролу мисије у Ижевску, наводи се у саопштењу компаније „Зала“.

То је први успјешни покушај даљинског управљања беспилотном летјелицом изнад Антарктика са територије удаљене више хиљада километара.

Кључну улогу имала је технологија управљања изнад хоризонта, коју су посебно разрадили инжењери компаније за рад у условима гдје је присуство пилота на лицу мјеста немогуће или отежано.

