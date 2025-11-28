Logo
Сутра постепено разведравање

АТВ

28.11.2025

13:40

Сутра постепено разведравање

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно, хладно и углавном суво.

У јутарњим и пријеподневним часовима биће кише и сусњежице у нижим и снијегом у брдско-планинским подручјима, док се у Херцеговини очекују сунчани периоди, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске

nives celzijus

Сцена

Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Средином дана доћи ће до престанка падавина уз постепено разведравање према вечери са сјеверозапада. У Херцеговини већи дио дана промјенљиво облачно уз сунчане периоде.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова,у Херцеговини умјерена бура.

Минимална температура ваздуха од минус четири до два, на југу до шест степени Целзијусових, а максимална од један до шест, на југу до 13 степени.

Полиција Србија

Хроника

Тешка несрећа у Србији, има мртвих и повријеђених

Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштено је да је данас у Републици Српској и ФБиХ било умјерено до претежно облачно вријеме са слабим снијегом или сусњежицом.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Мраковица и Хан Пијесак минус два, Чемерно минус један, Соколац нула, Кнежево, Мркоњић Град и Сарајево један, Рибник, Рудо, Сребреница, Шипово, Бугојно, Јајце, и Тузла два, Бањалука, Бијељина, Вишеград, Гацко, Добој, Зворник, Нови Град, Фоча, Бихаћ, Сански Мост и Зеница три, Дрвар четири, Приједор, Србац и Ливно пет, Мостар 10, Билећа 11 и Требиње 14 степени Целзијусова.

Временска прогноза

РХМЗ

