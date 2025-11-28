Ствари које не треба да држите у кући након 50. године: Доносе усамљеност и тугу

Извор:
Супержена
28.11.2025
13:24
Коментари:0
Према народном вјеровању, постоји неколико предмета које не би требало држати на видљивом мјесту у дому након 50. године живота.
Без обзира да ли вјерујемо у симболику или не, чињеница је да начин на који обликујемо свој животни простор снажно утиче на расположење, осјећај лакоће и енергију дома.
Како године пролазе, наши се домови мијењају баш као и ми. У младости тежимо минимализму, прозрачности и слободи, али с временом, живот се природно обогаћује предметима. Сувенири с путовања, поклони пуни емоција, алати који "могу добро доћи", колекције које тек треба завршити и увијек присутне ствари које би - можда, једног дана - могле да нам затребају.
Људи у зрелијим годинама често гомилају ствари из два разлога: из практичности и из њежности. Практичност говори: "Не бацај, требаће". Њежност шапуће: "Ово ме подсјећа на...".
У тој динамици настају ентеријери који су функционални, али и дубоко емоционални.
Занимљиво је да се ти предмети ријетко скривају - управо супротно. Држе се на видљивим мјестима: на полицама, комодама, радним столовима, па и кухињским пултовима. Као да је њихова присутност важна једнако као и њихова функција. Они постају мали споменици нашем животу, подсјетници на све што смо проживјели, видјели или мудро одложили "за сваки случај".
Сцена
Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”
Међутим, стручњаци за уређење ентеријера и психолози упозоравају да одређени предмети у домовима зрелијих особа могу изазвати непријатност код гостију, али и нежељене емоције код самих власника.
Зато је корисно повремено "средити ментални и просторни распоред", како би енергија дома остала топла, складна и угодна.
У наставку слиједи списак ствари које би особе старије од педесет година требало да склоне, дискретно одложе или у потпуности уклоне из видљивих дијелова дома.
Кутије пуне бочица, таблета и напитака често заузимају цијеле површине. Осим што стварају дојам мини амбуланте, представљају и здравствени ризик - многи лијекови након истека рока губе учинковитост и могу да буду опасни.
Редовно провјеравајте рок трајања.
Чувајте само оно што вам је стварно потребно.
Остатак правилно одложите у апотеци.
Антиквитети могу да дају карактер простору, али ако је цијели дом испуњен тешким ормарима, тамним дрвом и избледјелим таписеријама, ствара се дојам да је вријеме стало. Гости се често осјећају као да су у музеју, а не у дому у којем живи и дише свакодневица.
Комбинујте старо с модерним детаљима.
Освјежите простор и уклоните непотребне комаде.
Старе тегле, празне флаше, кутије, новине и разни ситни предмети "за сваки случај" само заузимају простор и стварају визуелни умор.
Успомене су драгоцјене, али лична писма, дневници и документи не припадају отвореним полицама. Чување интиме дио је поштовања према себи - и према гостима.
Спремите посебне успомене у кутије, албуме или дигиталну архиву.
Избјегавајте излагање било чега емоционално болног или преинтимног.
Магнети, фигурице и шоље често имају више везе с људима који су их поклонили него с нама. Ако их је превише, простор губи идентитет и дојам елеганције.
Задржите само предмете који одражавају вас, ваше приче и естетику.
Велике фотографије људи који више нису дио нашег живота, било због раскида, губитка или промјене односа, могу бити снажан дневни емоционални окидач.
Изложите фотографије које вас заиста радују.
Остале дискретно спремите у албуме.
Према локалним вјеровањима, одређени предмети могу привлачити усамљеност, статичност или тежину. Иако вјеровање није закон, многи људи потврђују да се боље осјећају кад уклоне оно што им више не служи.
Након педесете, а нарочито након шездесете, дом постаје огледало душе. Требало би да зрачи топлином, лакоћом и миром. Предмети које видимо свакога дана утичу на наше емоције више него што примјећујемо. Зато је добро питање које повремено треба себи да поставимо: "Доноси ли ми ово и даље радост? Желим ли да моји вољени ово виде?".
Ако је одговор "не", можда је вријеме за благо, њежно и ослобађајуће сређивање.
Ослобађање простора увијек значи ослобађање даха и стварање мјеста за нове, лијепе тренутке, преноси Супержена.
Најновије
Најчитаније
15
42
15
31
15
28
15
27
15
03
Тренутно на програму