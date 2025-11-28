Logo
Учините обућу водоотпорном за само неколико минута

Агенције

28.11.2025

13:17

Знате ли да своје омиљене ципеле можете заштитити од кише и снијега помоћу - пчелињег воска? Ако га немате, добро ће послужити и обична свијећа. И најбоље од свега, поступак је изузетно једноставан.

Нанесите восак или свијећу те лагано истрљајте ципеле тако да остане танак бијели слој воска. Укључите фен на најјачу температуру и загријавајте ципеле док се восак не растопи и равномјерно распореди по површини. Причекајте и спремно је. Након неколико тренутака, ципеле су спремне за ходање по киши, снијегу или блатњавим улицама.

Свијет

Родила дијете, а када се сазнао идентитет оца завршила иза решетака

Ова једноставна метода штити разне врсте обуће – од коже и антилопа до платнених патика, а даје им и благи сјај.

Савршен трик који штеди новац и продужава живот вашим омиљеним ципелама!

cipele

Kiša

