Учините обућу водоотпорном за само неколико минута

Знате ли да своје омиљене ципеле можете заштитити од кише и снијега помоћу - пчелињег воска? Ако га немате, добро ће послужити и обична свијећа. И најбоље од свега, поступак је изузетно једноставан.
Нанесите восак или свијећу те лагано истрљајте ципеле тако да остане танак бијели слој воска. Укључите фен на најјачу температуру и загријавајте ципеле док се восак не растопи и равномјерно распореди по површини. Причекајте и спремно је. Након неколико тренутака, ципеле су спремне за ходање по киши, снијегу или блатњавим улицама.
Ова једноставна метода штити разне врсте обуће – од коже и антилопа до платнених патика, а даје им и благи сјај.
Савршен трик који штеди новац и продужава живот вашим омиљеним ципелама!
