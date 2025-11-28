Пријетио колегама: Траже притвор за радника УИО Драгослава Стјепановића

Аутор:Стеван Лулић
28.11.2025
13:15
Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је притвор за Приједорчанина Драгослава Стјепановића (50), осумњиченог да је пријетио радним колегама.
Из Тужилаштва наводе да се сумња како је Стјепановић, у временском периоду од краја јануара 2025. године до 26. новембра, пријетио радним колегама из УИО, гдје је и он запослен.
"Упућивао пријетње да ће угрозити живот и тијело према три запослена лица Управе за индиректно опорезивање БиХ, што је код оштећених изазвало страх за личну безбједност и живот", саопштено је из ОЈТ Бањалука.
Притвор је предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
