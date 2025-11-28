Logo
Large banner

Пријетио колегама: Траже притвор за радника УИО Драгослава Стјепановића

Аутор:

Стеван Лулић

28.11.2025

13:15

Коментари:

1
Пријетио колегама: Траже притвор за радника УИО Драгослава Стјепановића
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је притвор за Приједорчанина Драгослава Стјепановића (50), осумњиченог да је пријетио радним колегама.

Из Тужилаштва наводе да се сумња како је Стјепановић, у временском периоду од краја јануара 2025. године до 26. новембра, пријетио радним колегама из УИО, гдје је и он запослен.

ЦИК БиХ-22092025

БиХ

Комичан тендер ЦИК-а: Хоћемо паре, али не знамо ни ми за шта

"Упућивао пријетње да ће угрозити живот и тијело према три запослена лица Управе за индиректно опорезивање БиХ, што је код оштећених изазвало страх за личну безбједност и живот", саопштено је из ОЈТ Бањалука.

Притвор је предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

Аутопут Добој

Хроника

Крађа са градилишта ауто-пута

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

prijetnje

Притвор

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ: Корупцијски скандал потреса Украјину и подрива њен политички систем

2 ч

0
Орбан: Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба

Свијет

Орбан: Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба

3 ч

0
Медвјед напао човјека у јавном тоалету

Свијет

Медвјед напао човјека у јавном тоалету

3 ч

0
Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Хроника

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

3 ч

0

Више из рубрике

Крађа са градилишта ауто-пута

Хроника

Крађа са градилишта ауто-пута

2 ч

0
Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Хроника

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

3 ч

0
Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Хроника

Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

3 ч

0
Запаљен службени ауто града Мостара

Хроника

Кордић познавао од раније осумњиченог за паљење његовог аутомобила

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner