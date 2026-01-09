Logo
Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

09.01.2026

12:04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да се Свети првомученик и архиђакон Стефан прославља с љубављу и вјером јер је Република Српска рођена на данашњи дан и зато што је њен заштитник.

Додик је данас присуствовао Светој архијерејској литургији поводом Светог Стефана, коју је у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци служио Његова светост патријарх српски Порфирије.

Дан Републике Српске

Република Српска

Свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

"Република Српска је рођена на данашњи дан и Свети архиђакон Стефан је њен заштитник, зато га данас славимо с љубављу и вјером", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

