Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

На Тргу Крајине у Бањалуци почео је свечани дефиле, дио прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
У Бањалуци је почео свечани дефиле поводом 9. јануара - Дана Републике у којем учествује више од 2.700 припадника Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске, те представника јавног и цивилног сектора.
Свечани дефиле, који се одржава под слоганом "Живјеће огњиште“, почео је предајом рапорта предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу уз постројен Заставни вод Почасне јединице МУП-а Српске који преводи командир Витомир Петричевић.
Рапорт је Минићу предао Петричевић уз поздрав официрском сабљом и уз композицију "Марш народни хероји", у извођењу Полицијског оркестра МУП-а Републике Српске.
Дефилеу на Тргу Крајине присуствују предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић, министри у владама Републике Српске и Србије.
Присуствују и представници дипломатског хора, бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић, српски представници у заједничким институцијама БиХ и други представници јавног, друштвеног и политичког живота Српске, Србије и региона, као и бројни грађани.
У оквиру свечаног дефилеа биће представљено 14 ешалона МУП-а Српске и 11 моторизованих.
Дефиле представља симбол јединства, уређености и снаге Републике Српске, те је централни догађај свечаности поводом њеног најзначајнијег празника.
Дефиле поводом Дана Републике Српске прате бројне домаће и стране медијске екипе.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
