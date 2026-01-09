Logo
Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Извор:

СРНА

09.01.2026

11:56

Коментари:

0
Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић честитао је Дан Републике Српске и изразио увјерење да ће и овај 9. јануар бити доказ посвећености српског народа вриједностима слободе, правде и мира, који су гарант стабилности на Западном Балкану.

- Управо сам упутио срдачне и братске честитке руководству Републике Српске поводом 9. јануара - дана оснивања Републике Српске - написао је Мандић на друштвеној мрежи Икс".

Затвор

Хроника

Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

Он је навео да истински сматра да, управо како су све државе из окружења прецизно дефинисале свој кључни спољнополитички циљ, предстоји боља и заједничка будућност у ЕУ.

Дан Републике Српске руководству и свим грађанима честитао је и посланик СНП-а у Скупштини Црне Горе Богдан Божовић, који је истакао да "овај датум снажно свједочи о историјској борби народа за слободу, политичку аутономију и право да самостално одлучује о својој будућности".

Он је додао да је Република Српска трајна политичка и институционална чињеница која је утемељена на вољи народа, и да као таква мора остати гарант очувања идентитета, достојанства и права свих грађана који живе у њој.

Нови Зејтинлик-09012026

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће на ''Новом Зејтинлику''

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

