Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

- Управо сам упутио срдачне и братске честитке руководству Републике Српске поводом 9. јануара - дана оснивања Републике Српске - написао је Мандић на друштвеној мрежи Икс".

Он је навео да истински сматра да, управо како су све државе из окружења прецизно дефинисале свој кључни спољнополитички циљ, предстоји боља и заједничка будућност у ЕУ.

Дан Републике Српске руководству и свим грађанима честитао је и посланик СНП-а у Скупштини Црне Горе Богдан Божовић, који је истакао да "овај датум снажно свједочи о историјској борби народа за слободу, политичку аутономију и право да самостално одлучује о својој будућности".

Он је додао да је Република Српска трајна политичка и институционална чињеница која је утемељена на вољи народа, и да као таква мора остати гарант очувања идентитета, достојанства и права свих грађана који живе у њој.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.