''Срби ће вјечно славити 9. јануар''

Извор:
СРНА
09.01.2026
11:38
Коментари:0
Представници општине Источно Ново Сарајево и Општинске борачке организације положили су данас вијенце код Централног споменика погинулим борцима у Миљевићима, поводом 9. јануара – Дана Републике Српске, уз поруку да обиљежавање овог датума никда неће бити доведено у питање.
Предсједник Борачке организације Источно Ново Сарајево Драгиша Тушевљак рекао је новинарима да је 9. јануар један од најважнијих датума у послијератној историји Републике Српске, који никада неће бити упитан, док год на овим просторима живе Срби.
Србија
Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе
Тушевљак је истакао да из ОХР-а стижу поруке да је обиљежавање Дана Републике кривично дјело, али да борци и народ поручују да у БиХ нема ни правде ни права ако одлуке доноси Уставни суд којем је истекао мандат, чији је рад мимо закона продужен од Кристијана Шмита који није легално изабран.
"Дан оснивања Републике Српске – њен рођендан, не може бити проглашен нелегалним", нагласио је Тушевљак.
Он је навео да Борачка организација даје пуну подршку институцијама Републике Српске у настојањима да се 9. јануар очува и обиљежава, те поручио да овај датум ни у једном тренутку не смије бити доведен у питање, без обзира на то ко је на власти.
Република Српска
Лаловић: 9. јануар симболизује нашу постојаност и вољу да постојимо на овим просторима
Замјеник начелника општине Источно Ново Сарајево Александар Костовић рекао је да се оспоравањем 9. јануара оспорава право српском народу да самостално доноси одлуке.
"Свако ко покушава да оспори овај датум оспорава наше право на организовање, одлучивање и, самим тим, угрожава наше постојање на овим просторима", навео је Костовић.
Он је нагласио да је 9. јануар камен темељац Републике Српске и опстанка српског народа, те да је његово обиљежавање слављење постојања Срба на овим просторима.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Србија
Објављене нове цијене горива
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
Република Српска
55 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
08
12
04
12
03
12
00
Тренутно на програму