Лаловић: 9. јануар симболизује нашу постојаност и вољу да постојимо на овим просторима

СРНА

09.01.2026

11:25

Посланик у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић истакао је да 9. јануар, рођендан наше отаџбине Републике Српске, симболизује нашу постојаност, нашу слободу и нашу непоколебљиву вољу да трајемо на овим просторима.

- Република Српска је плод наше заједничке воље и неупитна институција која нам омогућава да сами одлучујемо о својој судбини. Она је гарант нашег мира и сигурности, створена у тешким временима снагом народа и одбрањена храброшћу наших бораца којима данас одајемо најдубљу почаст. Она је наш крсни назив, наше уточиште и наш једини пут у будућност - истакао је Лаловић, додавши да данас са поносом и дубоким поштовањем обиљежавамо Дан Републике.

Лаловић је додао да мјештани Фоче најбоље знају колика је цијена слободе и колико је важно да се остане јединствено.

- Наша слобода је натопљена крвљу најбољих међу нама који су положили животе да бисмо ми данас стајали усправно. Зато данас, док славимо, морамо бити свјесни да се за Републику бори сваки дан – радом, поштењем и љубављу према ближњем. Нека нам данашњи празник буде подстрек да радимо више, градимо боље и чувамо јединство које нас је одржало - поручио је посланик Лаловић.

Он је пожелио да овај празник сви становници Српске проведу у здрављу и срећи са својим породицама и да Република Српска буде снажна, поносна и вјечна!

- Славимо је достојанствено и с поносом, јер смо је ми стварали и ми је чувамо. Свим православним вјерницима честитам и крсну славу, Светог првомученика и архиђакона Стефана. Срећан нам Дан Републике Српске! - нагласио је Лаловић.

