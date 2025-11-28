Родила дијете, а када се сазнао идентитет оца завршила иза решетака

Извор:
Случај о ком тренутно бруји велики проценат планетарне заједнице тиче се 43-годишње Американке и дечка њене 14-годишње ћерке, који су ступили у интимну везу и добили сина. Информације о природи њиховог односа и потомству убрзо су стигле и до полиције, која је одмах реаговала и санкционисала актере.
Робин Полстон (43) из округа Тејзуел у Илиноису ухапшена је почетком мјесеца под сумњом да је родила дијете које је зачето са малољетником старим само 14 година. Против ње су подигнуте озбиљне кривичне пријаве које обухватају сексуално злостављање малољетника и посједовање дјечије порнографије.
Према списима из судског поступка, Полстон се терети за два кривична дјела сексуалног напада на жртву узраста између 13 и 17 година, као и за два кривична дјела посједовања недозвољеног експлицитног материјала. Свака од ових тачака носи потенцијалну затворску казну до 15 година.
У документу о вјероватном узроку за подизање оптужнице, који је саставила замјеница државног тужиоца округа Тејзуел, Касандра Вилкинс, наводи се да је канцеларија тужиоца у јануару 2025. обавјештена о истрази коју води полиција града Вашингтона. Полицији је пријављено да се Полстон породила, а околности око рођења изазвале су сумњу.
Истражиоци су недуго затим прибавили извод из матичне књиге рођених новорођенчета - и тада открили кључну информацију: Полстон је дјетету дала исто средње име и презиме као и малољетном дјечаку који се касније појавио као наводна жртва.
Када је, према наводимасуочена са тим, Полстон је тврдила да је отац "мушкарац у двадесетим годинама по имену Брајан", који је наводно нестао из њеног живота након рођења дјетета.
Током истраге откривено је да се малољетник - који је био у вези са њеном кћерком - са осумњиченом први пут сусрео у мају 2023. године на школском плесу за ученике ниже средње школе, гдје је Полстон била један од пратилаца. Дјечак се убрзо потом одселио, али се, како се наводи, привремено враћао у том периоду.
Како се наводи, посјетио ју у априлу 2024, затим поново у јуну и на крају у августу прошле године када се и вратио се у Илиноис и преселио код породице једног пријатеља.
Ток догађаја, временске одреднице и доказни материјал навели су истражиоце да додатно испитују однос Полстон и малољетника.
Истрага је додатно убрзана оног тренутка када су истражиоци, према наводима из судског документа, пронашли "велики број недозвољених фотографија и снимака" који приказују осумњичену и малољетну жртву.
Најзначајнији доказ стигао је након ДНК анализе: тест је, како стоји у документу, потврдио да су биолошки родитељи новорођенчета управо Полстон и малолетни дјечак.
Робин Полстон налази се у притвору без могућности да се брани са слободе. До сада није дала званичан одговор на оптужбе, а њено прво формално појављивање пред судом заказано је за 4. децембар.
Адвокат осумњичене, према наводима магазина "Пеопле" није одговорио на захтјев за коментар
