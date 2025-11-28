Logo
Large banner

Тешка несрећа у Србији, има мртвих и повријеђених

Извор:

Б92

28.11.2025

13:27

Коментари:

0
Тешка несрећа у Србији, има мртвих и повријеђених
Фото: Танјуг

Током поподневних сати на излазу из Крагујевца у правцу Баточине дошло је до тешке саобраћајне незгоде када су се сударила два путничка возила.

Према првим информацијама са терена, један аутомобил се запалио након судара, а оба возила су завршила ван коловоза.

"Слике са лица мјеста су заиста застрашујуће, чули смо да има погинулих и повријеђених лица", каже за РИНУ очевидац са лица мјеста.

Бик

Економија

Млади бик продат за чак 146.000 евра

На терену су службе Хитне помоћи и полиције.

Саобраћај се на овој веома фреквентној дионици тренутно одвија успорено, а полиција обавља увиђај и регулише проток возила.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Kragujevac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кухиња

Савјети

Ствари које не треба да држите у кући након 50. године: Доносе усамљеност и тугу

2 ч

0
Златни олимпијци посјетили СД Борик: Арсланагић и Каралић открили спомен-плочу

Остали спортови

Златни олимпијци посјетили СД Борик: Арсланагић и Каралић открили спомен-плочу

2 ч

0
Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Сцена

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

2 ч

0
Учините обућу водоотпорном за само неколико минута

Савјети

Учините обућу водоотпорном за само неколико минута

2 ч

0

Више из рубрике

Пријетио колегама: Траже притвор за радника УИО Драгослава Стјепановића

Хроника

Пријетио колегама: Траже притвор за радника УИО Драгослава Стјепановића

2 ч

1
Крађа са градилишта ауто-пута

Хроника

Крађа са градилишта ауто-пута

2 ч

0
Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Хроника

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

3 ч

0
Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Хроника

Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner