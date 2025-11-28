Тешка несрећа у Србији, има мртвих и повријеђених

Извор:
Б92
28.11.2025
13:27
Током поподневних сати на излазу из Крагујевца у правцу Баточине дошло је до тешке саобраћајне незгоде када су се сударила два путничка возила.
Према првим информацијама са терена, један аутомобил се запалио након судара, а оба возила су завршила ван коловоза.
"Слике са лица мјеста су заиста застрашујуће, чули смо да има погинулих и повријеђених лица", каже за РИНУ очевидац са лица мјеста.
На терену су службе Хитне помоћи и полиције.
Саобраћај се на овој веома фреквентној дионици тренутно одвија успорено, а полиција обавља увиђај и регулише проток возила.
