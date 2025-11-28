Logo
Златни олимпијци посјетили СД Борик: Арсланагић и Каралић открили спомен-плочу

Извор:

АТВ

28.11.2025

13:23

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Спортска дворана Борик угостила је истинске легенде бањалучког и југословенског спорта.

Прослављени рукометаши, златни олимпијци Абас Арсланагић и Милорад Каралић, посјетили су СД Борик и том приликом открили спомен-плочу на мјесту где је давне 1972. године постављен камен темељац за изградњу Храма спорта.

Дочекали су их представници Управе СЦ Борик на челу са директором Ненадом Талићем.

Тог историјског дана, 24.9.1972. године, заједно са Арсланагићем и Каралићем, камен темељац положио је и њихов саиграч Добривоје Селец, истакнути рукометаш који је био дио златне генерације.

Арсланагић и Каралић били су међу кључним актерима легендарне југословенске репрезентације која је исте године, на Олимпијским играма у Минхену 1972, освојила златну медаљу. Та екипа остала је уписана златним словима захваљујући изузетној борбености, тактичкој зрелости и врхунском квалитету игре.

Јелисавета Орашанин

Сцена

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Након откривања плоче, олимпијци су обишли дворану, присјетили се њених почетака и првих великих догађаја који су обиљежили настанак и развој Борика. Уручени су им поклони који заувијек чувају сјећање на све велике побједе у Борику, урамљени дио историје – комад Бориковог паркета стар 50 година. Њихова посјета пробудила је емоције међу запосленима, спортским радницима и спортистима, подсјећајући све на вриједности које Борик његује већ више од пола вијека: спортску традицију, предан рад и континуирани развој.

Спортски центар Борик захваљује Абасу Арсланагићу и Милораду Каралићу на овој изузетној посјети, као и на свему што су учинили за развој рукомета и спорта на овим просторима. Њихова имена остају трајно везана за историју Борика, баш као и камен који су 1972. године заједно положили са Добривојем Селецом.

