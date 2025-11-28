Logo
У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција

Извор:

СРНА

28.11.2025

09:30

У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција
Фото: Thirdman/Pexels

Домови здравља у Републици Српској прошле седмице пријавили су 3.386 акутних респираторних инфекција и 364 обољења сличних грипу, којих је највише било у бијељинској и фочанској регији, речено је у Институту за јавно здравство.

У болницама у Републици Српској од 17. до 23. октобра хоспитализовано је 54 пацијената обољелих од тешке акутне респираторне инфекције.

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци хоспитализована су 34 пацијената, а у болницама у Приједору шест, Градишци пет, Добоју четири, Требињу три, те Зворнику два.

Од почетка октобра укупно је пријављено 32.240 акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу, а регистрована су 582 обољела од тешке акутне респираторне инфекције.

Из Института наводе за Срну да је највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу у старосној групи од 30 до 64 године и од пет до 14 година, док су у категорији тешких акутних респираторних инфекција највише оболијевали најмлађи и најстарији.

Институт за јавно здравство Републике Српске

respiratorne infekcije

