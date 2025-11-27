Касно откривање ХИВ-а и даље угрожава животе

27.11.2025
Европске институције позвале су на обухватније тестирање на ХИВ и бољи приступ самотестирању.
ХИВ инфекције у Европи често се препознају и лијече прекасно, показала је студија чији су резултати објављени у четвртак, при чему је чак 54 одсто дијагноза у 2024. постављено прекасно да би се започело оптимално лијечење.
Заједнички извјештај Европског центра за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ) и Европске канцеларије Свјетске здравствене организације (СЗО) објављен је уочи Светског дана АИДС-а, који се обиљежава у понедјељак.
Више од сто хиљада оболелих у 2024.
Све већи број неоткривених случајева угрожава циљ елиминације АИДС-а као претње јавном здрављу до 2030. године, упозорили су ЕЦДЦ са седиштем у Стокхолму и европска канцеларија СЗО са седиштем у Копенхагену.
Готово 106.000 дијагноза ХИВ-а постављено је у региону европске канцеларије СЗО у 2024, наводи се у извјештају, а то се односи на укупно 53 земље које се протежу и ван ЕУ, све до Централне Азије.
Ако се у обзир узме само Европски економски простор (ЕЕП), који укључује ЕУ, Исланд, Лихтенштајн и Норвешку, тамо је евидентирано нешто више од 24.000 дијагноза, од чега се 48 одсто односило на касне дијагнозе.
Тестирајте се
Две институције позвале су на обухватније тестирање на ХИВ и бољи приступ самотестирању, уз напомену да је циљ елиминације АИДС-а као претње јавном здрављу до 2030. остварив, али само ако европски регион одмах почне да смањује недостатке у погледу тестирања.
Према подацима УН-а, у 2024. години вирусом хумане имунодефицијенције било је заражено око 1,3 милиона људи широм свијета, а познато је да тај вирус, ако се не лијечи, може довести до развоја АИДС-а.
Крајем 2024. године с ХИВ-ом је у свету живело 40,8 милиона људи, од којих више од три четвртине има приступ терапији. Од посљедица АИДС-а у истој години умрло је око 630.000 заражених.
(euronews)
