Ово су најчешће грешке у исхрани током поста: Ево како да их избјегнете

У току поста имамо велики избор намирница од којих можемо да направимо здрав и укусан оброк. Правилна исхрана може да нам помогне у одржавању осјећаја ситости, тјелесне масе и здравља.
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" издао је смјернице за правилну и нутритивно задовољавајућу исхрану током поста.
Основу наше уобичајене, свакодневне исхране чине месо, јаја и млијечни производи. У посту се ове намирнице избацују из исхране и прелази се на исхрану коју чине воће, поврће, житарице и риба.
Мијења се и начин припреме хране. Посна храна спремљена на води или на мало уља лакше се вари од масне, зачињене хране и многи, због таквог начина припреме хране и избора намирница, након оброка немају осјећај ситости.
Да би се надокнадио осјећај ситости врло често долази до повећања уноса хљеба и тестенине и на тај начин се значајно повећава калоријски унос. Због тога често, у току поста, долази до повећања тјелесне масе, наводи "Батут".
Да бисмо спријечили да до тога дође, оброци морају да буду редовни, умјерени и разноврсни. Повећаним уносом воћа, поврћа, интегралних житарица, махунарки доприносимо побољшању здравља тако што, уносом ових намирница, можемо да допринесемо смањењу масноћа у крви, побољшамо контролу шећера у крви, смањимо ризик од срчаних обољења и допринесемо "одмору" нашег система за варење.
Иако многи пост доживљавају као здравији начин исхране, у току самог поста треба водити рачуна о уносу протеина и калцијума с обзиром да у исхрани нису заступљени месо и млијечни производи.
У посту избор треба да буду намирнице које су хранљиве и које дају довољно енергије. У овом периоду треба повећати унос биљних протеина попут махунарки као што су пасуљ, сочиво, леблебије, затим орашастих плодова, сјеменки и производа као што су тофу сир, тофу намаз или сојино млијеко.
Уносом поврћа, као што су броколи, кељ, затим бадема, сусама обезбјеђујемо одређен унос калцијума. Разноврсном и планираном исхраном, у току поста, можемо избјећи и недостатак гвожђа, цинка, витамина Б12.
Важно је да, у одређеној количини, у току дана уносимо махунарке, орашасте плодове, сјеменке сунцокрета, бундеве, ланено сјеме, чиа сјеменке, зелено лиснато поврће, орахе, бадеме, сојино или неко друго биљно млијеко обогаћено калцијумом.
Не смемо да заборавити ни здраве масти као што су маслиново уље, ланено уље, авокадо уз, већ поменуте, орашасте плодове и сјеменке. Треба избјегавати заслађене напитке и предност дати води и биљним чајевима, наводи "Батут".
Да бисмо спријечили осјећај глади или умора, важно је планирање оброка. То значи да дан треба започети доручком који могу да чине овсена каша са мало ораха и воћа спремљена на води или биљном млијеку или интегрални хљеб са намазом од авокада уз салату, истиче "Батут".
Ручак треба да буде избалансиран и њега, поред пасуља или сочива, могу да чине поврће уз шампињоне и салату или рижото са тиквицама, паприком уз маслиново уље и биљне зачине.
Лагана, хранљива вечера може да се састоји од салате или хумуса, интегралног хљеба и поврћа. У току дана пожељно је имати и ужине које, поред воћа, могу да чине шака орашастих плодова, биљни јогурт коме можемо додати мало воћа или енергетска плочица коју чине овсене пахуљице, урме и какао.
Као што видимо, пост доноси значајне промјене у начину исхране. Код многих људи могу да се јаве недоумице око избора намирница којима ће унијети све потребне хранљиве састојке.
