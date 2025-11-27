Logo
Додајте овај зачин у воду за брисање подова и кућа ће мирисати данима

Блиц

27.11.2025

12:09

Додајте овај зачин у воду за брисање подова и кућа ће мирисати данима
Фото: Pixabay

Цимет може бити користан као природни савезник у чишћењу дома због својих антибактеријских својстава.

Додавање цимета у воду за брисање подова ствара пријатан и топао мирис.

Цимет није само незаобилазан зачин у колачима, топлим напицима и омиљеним зимским рецептима - овај мирисни прах може бити и изненађујуће ефикасан савезник у чишћењу дома.

Према савјету портала Гранни Трицкс, довољно је додати малу количину цимета у воду за брисање подова и ваш дом ће данима имати пријатан, топао мирис.

Зашто је цимет одличан за чишћење

Цимет је вијековима цијењен због јаког и препознатљивог мириса, али и због својих природних антибактеријских својстава. Научно је потврђено да може уништити велики број врста бактерија, што га чини практичним природним средством за хигијену дома. Уз то, њежан је за све врсте подних површина, не оставља трагове и не мијења боју пода.

Још једна предност - потпуно је безбједан за домаћинства са дјецом и кућним љубимцима, па нема бриге ако дођу у додир с водом за чишћење.

Како припремити воду са циметом

Припрема је једноставна и брза:

У канту са топлом водом додајте мали прстохват цимета у праху или прокувајте мало воде са неколико штапића цимета, па ту ароматизовану воду сипајте у канту

Ако желите још интензивнији мирис, можете додати и око 20 капи етеричног уља цимета. Потом бришите под као иначе и оставите да се осуши природно. Препоручује се да овај поступак поновите једном недјељно.

Најљепши дио? Послије сваког чишћења стан ће имати свјеж, топао мирис цимета који се задржава сатима, па чак и данима.

Трик за усисивач: дом мирише током цијелог дана

Ако желите да мирис буде присутан и између чишћења, постоји још један једноставан трик. Ставите веома малу количину цимета у нову кесу усисивача. Док усисавате, мирис ће се ширити кроз цијели простор.

Важно је само да не претјерате, мала количина је сасвим довољна како не бисте оштетили усисивач.

