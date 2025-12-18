Logo
Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију

Извор:

ББЦ

18.12.2025

10:46

Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију
Фото: Pixabay

Бивши анестезиолог Фредерик Пеше осуђен је на доживотну робију због намјерног тровања 30 пацијената, од којих је 12 преминуло.

Суд у источном француском граду Безансону прогласио га је кривим за контаминацију инфузионих кеса супстанцама које су изазвале срчани застој или крварење, јавља ББЦ.

Verner Ferari-serijski ubica

Свијет

Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

Пеше је први пут стављен под истрагу пре осам година, када је осумњичен да је тровао пацијенте у двије клинике у Безансону између 2008. и 2017. године.

''Ви сте лекар смрти, тровач, убица. Доносите срамоту свим љекарима. Претворили сте ову клинику у гробље“, рекли су тужиоци прошле недјеље.

Пеше, који је увијек негирао било какво незаконито дјело, сада има 10 дана да се жали.

