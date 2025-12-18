Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију

Извор:
18.12.2025
Бивши анестезиолог Фредерик Пеше осуђен је на доживотну робију због намјерног тровања 30 пацијената, од којих је 12 преминуло.
Суд у источном француском граду Безансону прогласио га је кривим за контаминацију инфузионих кеса супстанцама које су изазвале срчани застој или крварење, јавља ББЦ.
Пеше је први пут стављен под истрагу пре осам година, када је осумњичен да је тровао пацијенте у двије клинике у Безансону између 2008. и 2017. године.
''Ви сте лекар смрти, тровач, убица. Доносите срамоту свим љекарима. Претворили сте ову клинику у гробље“, рекли су тужиоци прошле недјеље.
Пеше, који је увијек негирао било какво незаконито дјело, сада има 10 дана да се жали.
