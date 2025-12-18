Logo
Large banner

Украјини пријети банкрот

18.12.2025

09:36

Коментари:

0
Украјини пријети банкрот
Фото: Танјуг/АП

Украјина се суочава с озбиљним ризиком фискалне кризе уколико у наредним мјесецима не буде осигурано обимно спољно финансирање. На то је упозорио АП, чиме је додатни притисак стављен на лидере Европске уније уочи кључног самита.

Ова процјена заснива се на пројекцијама Међународног монетарног фонда, које обухватају финансијске потребе Украјине за период од 2026. до 2027. године.

Разматрање мјера

Европски званичници тренутно разматрају мјере без преседана како би спријечили државну инсолвентност Украјине, истовремено настојећи очувати њене ратне капацитете.

Према подацима ММФ-а које је 17. децембра 2025. пренио Асошијетед прес, Украјини ће током 2026. и 2027. бити потребно приближно 137 милијарди евра спољног финансирања.

Та средства намијењена су покривању буџетских дефицита, војних расхода те очувању основне економске стабилности у условима трајања рата.

Зеница-жељезара-

Градови и општине

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

Званичници упозоравају да би, без чврстих финансијских обавеза најкасније до прољећа 2026. године, Украјина могла доћи у ситуацију да не буде у могућности исплаћивати плате војницима и државним службеницима, пензије, нити осигурати функционирање кључних јавних услуга.

Управо тај сценарио, а не тренутно неизмиривање дугова, навео је АП да Украјину опише као земљу „на рубу банкрота“.

Од почетка руске операције, украјинска економија је избјегла потпуни слом, биљежећи умјерен раст бруто домаћег производа од око три до пет посто током 2023. и 2024. године.

Ипак, таква отпорност прикрива снажну зависност од међународне помоћи. Домаћи приходи углавном се користе за финансирање одбране, док се цивилна потрошња готово у потпуности ослања на вањску подршку.

policija fbih

Хроника

Пронађено тијело несталог мушкарца у Коњицу

За 2025. годину процјењује се да ће буџетски дефицит износити око 19 до 20 одсто БДП-а.

За ту годину већ је осигурано приближно 38 до 39 милијарди долара страног финансирања, укључујући помоћ ЕУ кроз Инструмент за Украјину, као и приходе остварене од добити замрзнуте руске имовине.

Међутим, изазови постају знатно већи у периоду 2026–2027, када се очекује наставак високих војних издатака, уз истовремени раст трошкова обнове земље.

Званичници ЕУ процјењују да би Унија требала покрити око двије трећине укупног финансијског јаза од 137 милијарди евра, односно приближно 90 милијарди, док би остатак могао доћи од Сједињених Америчких Држава, ММФ-а и других партнера из групе Г7.

kongres

Свијет

Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

Таква очекивања додатно оптерећују Брисел у тренутку све израженијих политичких несугласица унутар Уније.

Међу опцијама о којима ће се расправљати на самиту ЕУ 18. и 19. децембра налази се и тзв. „зајам за репарације“, који би био осигуран замрзнутом имовином руске централне банке.

У Европи је замрзнуто између 210 и 300 милијарди евра такве имовине, највећим дијелом у финансијској институцији Еуроклир у Белгији. Као алтернативно рјешење разматра се и заједничко задуживање ЕУ ради прикупљања средстава на међународним тржиштима капитала.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

bakrot

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

1 д

0
Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

Свијет

Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

2 д

0
Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

Свијет

Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

3 д

0
Ништа од договора – Кијев одбио

Свијет

Ништа од договора – Кијев одбио

3 д

0

Више из рубрике

Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

Свијет

Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

5 ч

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Свијет

Данас изрицање пресуде Брајану Волшу за убиство супруге Ане

5 ч

0
Како изгледа живот на - 60 степени? Људи у овом граду тврде да су веома задовољни

Свијет

Како изгледа живот на - 60 степени? Људи у овом граду тврде да су веома задовољни

5 ч

0
Премијер Аустралије најавио широке реформе како би се сузбио говор мржње

Свијет

Премијер Аустралије најавио широке реформе како би се сузбио говор мржње

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner